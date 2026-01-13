Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Zbigniew Ziobro z Węgier: Nie zrezygnuję z mandatu poselskiego

- Chcę stanąć przed sądem, marzę wręcz o tym - zapewniał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. W zdalnym wywiadzie w RMF24 oświadczył także, że nie ma zamiaru rezygnować z mandatu posła PiS.

Publikacja: 13.01.2026 08:38

Zdalne wystąpienie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Zdalne wystąpienie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informowaliśmy w poniedziałek poseł PiS, były minister sprawiedliwości z rządów PiS Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Poinformował o tym na X pełnomocnik polityka mec. Bartosz Lewandowski, a potem informację o uzyskaniu azylu potwierdził sam Zbigniew Ziobro. W opublikowanym na platformie X oświadczeniu napisał: „zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce”. Ochronę otrzymała także żona posła, Patrycja Kotecka.

Ziobro: nie jestem miękiszonem

Prowadzący zdalną rozmowę Tomasz Terlikowski przypomniał Zbigniewowi Ziobrze jego własną definicję słowa „miękiszon”. - To ktoś, kto poddaje się wtedy, kiedy można walczyć. No pan rezygnuje z walki de facto, bo wyjazd z kraju oznacza, że nie będzie pan wyjaśniał rzeczy przed sądem, nie będzie pan mógł się tutaj bronić. Będzie pan daleko i bezpieczny – mówił dziennikarz.

- Ta definicja właśnie pokazuje, że ja walkę podejmuję i ją realizuję, m.in. spotykając się z panem i za pana pośrednictwem rozmawiam z Polakami. Pokazuję, że mamy do czynienia z władzą, która w sposób kryminalny przejęła media publiczne, prokuraturę i sądy – powiedział polityk PiS. - Ja nie uciekłem, ja nie wróciłem [z zagranicy – red.] tak samo, jak wielu nie wróciło podczas stanu wojennego – dodał.

Polityk zadeklarował, że wróci do Polski, gdy „zostanie przywrócone prawo”. - Jeśli dojdzie do jakiegoś krachu w tej koalicji i oni zdecydują się przywrócić stan prawny, to też przyjadę - zapewnił Ziobro.

Poseł stwierdził też, że bardzo chce stanąć przed sądem, wręcz o tym marzy. - Do każdego zarzutu chciałbym się odnieść i roznieść je w pył. Natomiast mogę to zrobić tylko wtedy, jeżeli ci sędziowie nie będą ustawieni, nie będą z góry wiedzieć, jak mają gwizdać i będzie jawna rozprawa. Powiedziałem, że jeżeli te reguły gry, które są określone w polskim prawie zostaną przywrócone, to ja w ciągu sześciu godzin przyjadę do Polski z Budapesztu. Natomiast nie mogę się godzić na bezprawie – mówił. Dodał, że nie domaga się żadnych przywilejów.

Reklama
Reklama

Z czego żyje na Węgrzech Zbigniew Ziobro

Czy po wyjeździe na Węgry polski polityk może liczyć na finansowe wsparcie ze strony węgierskich władz, na przykład w postaci zapewnienia mieszkania lub hotelu? Ziobro zapewnił, że nie obciąża węgierskich podatników. - Węgrzy są wobec mnie bardzo przyjacielscy, ale staram się żyć skromnie na własny koszt. Nie jestem człowiekiem o rozdętym ego i nie potrzebuje zbyt wiele do codziennego życia. Nigdy nie byłem materialistą. Pieniądze nigdy nie były dla mnie celem samym w sobie – mówił polityk.

Co będzie dalej robił w kraju zarządzanym przez Viktora Orbana? - Będę ciężko pracował, spotykał się z dziennikarzami. Uruchomię także kanał na You Tubie, na którym będę mówił prawdę i pokazywał kłamstwa obecnej władzy – powiedział.

Na pytanie, czy zrzeknie się mandatu poselskiego w Polsce, skoro otrzymał azyl na Węgrzech, Ziobro odpowiedział, że tego nie zrobi.

- Zostałem zaproszony na Węgry, gdy nie wiedziałem, że ta grupa przestępcza podejmie wobec mnie nielegalne, kryminalne działania, wymyślone zarzuty. Dopiero tu dowiedziałem się, że jest kierowany wniosek o uchylenie mi immunitetu i moje tymczasowe aresztowanie – tłumaczył Ziobro.

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech

Dokument azylowy? Ziobro: Nie mam go przy sobie

Na pytanie Tomasza Terlikowskiego, czy posiada decyzję azylową na piśmie, Zbigniew Ziobro odpowiedział, że „na pewno nie ma go przy sobie”. 

Reklama
Reklama

- Może jest w rękach kolegi, któremu powierzyłem zajęcie się tymi sprawami.  Ale to są szczególiki, sprawy techniczne. Mam zapewne taki papier na sto procent – mówił. 

Polityk PiS nie umiał podać dokładnej daty otrzymania informacji o przyznaniu azylu na Węgrzech, jak mówił stało się to "w momencie, kiedy decyzja została podjęta, jakoś w drugiej połowie grudnia". Po chwili przyznał, że mogło to być 23 grudnia 2025 r.

 Ziobro nie umiał także podać, kiedy poprosił o azyl na Węgrzech. - Ustalę to i przekażę, gdy spotkamy się jeszcze raz. Zajmował się tym mój węgierski prawnik, dla mnie to były sprawy techniczne – wyjaśnił.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Przestępczość
Dlaczego Zbigniew Ziobro tak długo ukrywał, że dostał azyl? Chodzi o posiedzenie aresztowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Prawo Karne azyl
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech
Sędzia Dariusz Łubowski na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Prawo karne
Sędzia uchylił ENA dla Marcina Romanowskiego. Został wyłączony ze sprawy
Problem przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery pracownicze systematycznie powraca.
Nieruchomości
Rząd walczy z plagą. Chodzi o hotele dla pracowników
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Sądy i trybunały
Resort sprawiedliwości szykuje reformę dyscyplinarek sędziowskich. Co się zmieni?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama