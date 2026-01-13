Jak informowaliśmy w poniedziałek poseł PiS, były minister sprawiedliwości z rządów PiS Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Poinformował o tym na X pełnomocnik polityka mec. Bartosz Lewandowski, a potem informację o uzyskaniu azylu potwierdził sam Zbigniew Ziobro. W opublikowanym na platformie X oświadczeniu napisał: „zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce”. Ochronę otrzymała także żona posła, Patrycja Kotecka.

Ziobro: nie jestem miękiszonem

Prowadzący zdalną rozmowę Tomasz Terlikowski przypomniał Zbigniewowi Ziobrze jego własną definicję słowa „miękiszon”. - To ktoś, kto poddaje się wtedy, kiedy można walczyć. No pan rezygnuje z walki de facto, bo wyjazd z kraju oznacza, że nie będzie pan wyjaśniał rzeczy przed sądem, nie będzie pan mógł się tutaj bronić. Będzie pan daleko i bezpieczny – mówił dziennikarz.

- Ta definicja właśnie pokazuje, że ja walkę podejmuję i ją realizuję, m.in. spotykając się z panem i za pana pośrednictwem rozmawiam z Polakami. Pokazuję, że mamy do czynienia z władzą, która w sposób kryminalny przejęła media publiczne, prokuraturę i sądy – powiedział polityk PiS. - Ja nie uciekłem, ja nie wróciłem [z zagranicy – red.] tak samo, jak wielu nie wróciło podczas stanu wojennego – dodał.

Polityk zadeklarował, że wróci do Polski, gdy „zostanie przywrócone prawo”. - Jeśli dojdzie do jakiegoś krachu w tej koalicji i oni zdecydują się przywrócić stan prawny, to też przyjadę - zapewnił Ziobro.

Poseł stwierdził też, że bardzo chce stanąć przed sądem, wręcz o tym marzy. - Do każdego zarzutu chciałbym się odnieść i roznieść je w pył. Natomiast mogę to zrobić tylko wtedy, jeżeli ci sędziowie nie będą ustawieni, nie będą z góry wiedzieć, jak mają gwizdać i będzie jawna rozprawa. Powiedziałem, że jeżeli te reguły gry, które są określone w polskim prawie zostaną przywrócone, to ja w ciągu sześciu godzin przyjadę do Polski z Budapesztu. Natomiast nie mogę się godzić na bezprawie – mówił. Dodał, że nie domaga się żadnych przywilejów.