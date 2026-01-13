Aktualizacja: 13.01.2026 09:58 Publikacja: 13.01.2026 08:38
Zdalne wystąpienie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
Jak informowaliśmy w poniedziałek poseł PiS, były minister sprawiedliwości z rządów PiS Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Poinformował o tym na X pełnomocnik polityka mec. Bartosz Lewandowski, a potem informację o uzyskaniu azylu potwierdził sam Zbigniew Ziobro. W opublikowanym na platformie X oświadczeniu napisał: „zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce”. Ochronę otrzymała także żona posła, Patrycja Kotecka.
Prowadzący zdalną rozmowę Tomasz Terlikowski przypomniał Zbigniewowi Ziobrze jego własną definicję słowa „miękiszon”. - To ktoś, kto poddaje się wtedy, kiedy można walczyć. No pan rezygnuje z walki de facto, bo wyjazd z kraju oznacza, że nie będzie pan wyjaśniał rzeczy przed sądem, nie będzie pan mógł się tutaj bronić. Będzie pan daleko i bezpieczny – mówił dziennikarz.
- Ta definicja właśnie pokazuje, że ja walkę podejmuję i ją realizuję, m.in. spotykając się z panem i za pana pośrednictwem rozmawiam z Polakami. Pokazuję, że mamy do czynienia z władzą, która w sposób kryminalny przejęła media publiczne, prokuraturę i sądy – powiedział polityk PiS. - Ja nie uciekłem, ja nie wróciłem [z zagranicy – red.] tak samo, jak wielu nie wróciło podczas stanu wojennego – dodał.
Polityk zadeklarował, że wróci do Polski, gdy „zostanie przywrócone prawo”. - Jeśli dojdzie do jakiegoś krachu w tej koalicji i oni zdecydują się przywrócić stan prawny, to też przyjadę - zapewnił Ziobro.
Poseł stwierdził też, że bardzo chce stanąć przed sądem, wręcz o tym marzy. - Do każdego zarzutu chciałbym się odnieść i roznieść je w pył. Natomiast mogę to zrobić tylko wtedy, jeżeli ci sędziowie nie będą ustawieni, nie będą z góry wiedzieć, jak mają gwizdać i będzie jawna rozprawa. Powiedziałem, że jeżeli te reguły gry, które są określone w polskim prawie zostaną przywrócone, to ja w ciągu sześciu godzin przyjadę do Polski z Budapesztu. Natomiast nie mogę się godzić na bezprawie – mówił. Dodał, że nie domaga się żadnych przywilejów.
Czy po wyjeździe na Węgry polski polityk może liczyć na finansowe wsparcie ze strony węgierskich władz, na przykład w postaci zapewnienia mieszkania lub hotelu? Ziobro zapewnił, że nie obciąża węgierskich podatników. - Węgrzy są wobec mnie bardzo przyjacielscy, ale staram się żyć skromnie na własny koszt. Nie jestem człowiekiem o rozdętym ego i nie potrzebuje zbyt wiele do codziennego życia. Nigdy nie byłem materialistą. Pieniądze nigdy nie były dla mnie celem samym w sobie – mówił polityk.
Co będzie dalej robił w kraju zarządzanym przez Viktora Orbana? - Będę ciężko pracował, spotykał się z dziennikarzami. Uruchomię także kanał na You Tubie, na którym będę mówił prawdę i pokazywał kłamstwa obecnej władzy – powiedział.
Na pytanie, czy zrzeknie się mandatu poselskiego w Polsce, skoro otrzymał azyl na Węgrzech, Ziobro odpowiedział, że tego nie zrobi.
- Zostałem zaproszony na Węgry, gdy nie wiedziałem, że ta grupa przestępcza podejmie wobec mnie nielegalne, kryminalne działania, wymyślone zarzuty. Dopiero tu dowiedziałem się, że jest kierowany wniosek o uchylenie mi immunitetu i moje tymczasowe aresztowanie – tłumaczył Ziobro.
Na pytanie Tomasza Terlikowskiego, czy posiada decyzję azylową na piśmie, Zbigniew Ziobro odpowiedział, że „na pewno nie ma go przy sobie”.
- Może jest w rękach kolegi, któremu powierzyłem zajęcie się tymi sprawami. Ale to są szczególiki, sprawy techniczne. Mam zapewne taki papier na sto procent – mówił.
Polityk PiS nie umiał podać dokładnej daty otrzymania informacji o przyznaniu azylu na Węgrzech, jak mówił stało się to "w momencie, kiedy decyzja została podjęta, jakoś w drugiej połowie grudnia". Po chwili przyznał, że mogło to być 23 grudnia 2025 r.
Ziobro nie umiał także podać, kiedy poprosił o azyl na Węgrzech. - Ustalę to i przekażę, gdy spotkamy się jeszcze raz. Zajmował się tym mój węgierski prawnik, dla mnie to były sprawy techniczne – wyjaśnił.
