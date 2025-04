Jak wzmocnić bezpieczeństwo gospodarcze Europy?

Pierwszym jest bezpieczeństwo gospodarcze. Stany Zjednoczone i Chiny są odpowiednio pierwszym i trzecim co do wielkości partnerami handlowymi Europy. W ubiegłym roku importowaliśmy z USA ropę naftową o wartości ponad 40 mld euro, a ok. 98 proc. naszych metali ziem rzadkich pochodzi z Chin. Zajęcie się zależnością od tych zasobów ma kluczowe znaczenie dla krótko- i długoterminowej przyszłości gospodarczej Europy.

Australia i Kanada dysponują zasobami niezbędnymi do wsparcia Europejczyków w zmniejszeniu zależności od USA i Chin. Natomiast nasza wspólna granica z Wielką Brytanią na kanale La Manche umożliwia pogłębienie partnerstwa w obszarach takich jak morska energetyka wiatrowa, co wsparłoby europejską odporność energetyczną.

Wzmożona współpraca gospodarcza powinna również objąć domenę cyfrową. Oparcie się na partnerstwie Europy z Tajwanem w zakresie półprzewodników pomogłoby zabezpieczyć naszą wspólną cyfrową przyszłość. Pogłębienie współpracy w obszarach takich jak sztuczna inteligencja i łączność 5G pomiędzy Europą a zaufanymi partnerami w Wielkiej Brytanii i Japonii pomniejszyłoby luki inwestycyjne pozostawione przez odchodzenie od współpracy z bardziej ryzykownymi partnerami.

Jak poprawić bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Europy?

Drugim obszarem, na którym Polska powinna się skupić, jest bezpieczeństwo naszej infrastruktury krytycznej. Rosną przypadki aktów sabotażu w Europie: niszczenie kabli na dnie Morza Bałtyckiego czy podpalenie hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie to jedne z wielu przykładów z ostatnich miesięcy.

Rosyjska doktryna wojskowa wyraźnie identyfikuje infrastrukturę krytyczną jako uzasadniony cel ataku, a chińscy stratedzy bez wątpienia przyglądają się jej z żywym zainteresowaniem – każdy z nich został przeszkolony w koncepcji „zwycięstwa bez walki”, znanego ze „Sztuki wojny” Sun Tzu.