Rak pęcherza moczowego pozostaje jednym z najbardziej podstępnych nowotworów. Rozwija się często bez wyraźnych objawów, a kiedy daje o sobie znać, choroba bywa już zaawansowana. W Polsce to jeden z najczęstszych nowotworów u mężczyzn i jedna z głównych przyczyn zgonów onkologicznych w tej grupie. O skuteczności leczenia decyduje jednak nie tylko dobór terapii, ale także sprawne działanie całego systemu od momentu pojawienia się pierwszych objawów po dostęp do nowoczesnych metod leczenia.

Gdzie system zawodzi?

Najważniejszym sygnałem ostrzegawczym, że mamy do czynienia z rakiem pęcherza jest krwiomocz. Problem w tym, że zarówno pacjenci, jak i system często go ignorują. Objawy bywają mylone ze stanami zapalnymi, a chorzy odbijają się od lekarza do lekarza, tracąc cenny czas. To szczególnie niebezpieczne w przypadku nowotworu, który w początkowym stadium jest w pełni wyleczalny.

Eksperci podkreślają, że dlatego kluczowa jest tzw. czujność onkologiczna zarówno po stronie pacjentów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Prosty przekaz powinien być jednoznaczny: jeśli pojawia się krew w moczu, trzeba natychmiast zgłosić się do lekarza. Równie istotne są działania profilaktyczne, szczególnie u mężczyzn po 60. roku życia, a zwłaszcza palących lub mających kontakt z substancjami chemicznymi.

Jednocześnie system diagnostyczny w Polsce nadal bywa niewydolny. Dyskutuje się o zniesieniu obowiązku skierowań do urologa, choć część ekspertów wskazuje, że bez wzmocnienia roli lekarzy rodzinnych może to stworzyć kolejne „wąskie gardła”. Rozwiązaniem mogłoby być lepsze wykorzystanie istniejących narzędzi, takich jak szybka ścieżka onkologiczna (karta DiLO), oraz edukacja personelu medycznego.

Nie mniej ważna jest komunikacja. Jak podkreślają specjaliści, musi ona być dostosowana do odbiorcy, ponieważ pacjent potrzebuje prostych informacji i jasnych wskazówek, a nie skomplikowanej terminologii medycznej.

Nowoczesne leczenie to nie wszystko

Ostatnie lata przyniosły przełom w terapii raka pęcherza. Obok klasycznej chemioterapii pojawiły się immunoterapia i leki celowane, które znacząco poprawiają rokowania nawet u pacjentów z zaawansowaną chorobą. Szczególne nadzieje wiązane są z terapiami skojarzonymi (enfortumab wedotyny z pembrolizumabem), które mogą wydłużać życie chorych ponad dwukrotnie w porównaniu ze standardowym leczeniem. Problem polega jednak na tym, że dostęp do tych terapii w Polsce jest wciąż ograniczony.

– Onkofundacja Alivia prowadzi projekt Alivia Oncoindex, gdzie badamy dostępność do terapii, które zostały zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków w ciągu ostatnich 19 lat i są rekomendowane przez ESMO, czyli Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Aktualnie wskaźnik ten w Polsce, dla raka pęcherza moczowego, wynosi 50 punktów w skali do 100. Oznacza to, że pacjenci w naszym kraju mają tylko częściowy dostęp do terapii – mówi Joanna Frątczak-Kazana, wicedyrektorka Onkofundacji Alivia.

Jak dodaje, dla pacjentów kluczowa jest przewidywalność leczenia. – Największą potrzebą pacjentów jest dzisiaj pewność, że leczenie będzie kontynuowane i nie urwie się w połowie drogi. System nie powinien oferować pojedynczych możliwości, ale całą spójną i przewidywalną ścieżkę leczenia. Z punktu widzenia pacjenta tak naprawdę najważniejsze są: odpowiednia diagnostyka, dostęp do możliwie jak najlepszego leczenia na początku, po diagnozie, kontynuacja leczenia i ewentualnie dostęp do leczenia wtedy, kiedy choroba postępuje, aby mieć szansę na dłuższe życie. Chodzi o to, żeby pacjent nie zostawał bez leczenia w najtrudniejszym momencie – tłumaczy Frątczak-Kazana.

Coraz większe znaczenie ma także diagnostyka molekularna, która pozwala dopasować leczenie do konkretnego nowotworu. Bez niej, jak podkreślają eksperci, nie ma mowy o skutecznej terapii celowanej.

Między standardem a rzeczywistością

Z perspektywy lekarzy codzienna praktyka często oznacza konieczność kompromisów między optymalnym leczeniem a realiami systemu refundacyjnego. – Są nowotwory, w których mamy kilka opcji leczenia do wyboru, a są nowotwory, jak np. rak pęcherza moczowego, w których mamy jedną opcję, która jest najlepsza. Jeżeli nie możemy jej zastosować z powodu braku refundacji lub przeciwskazań u danego pacjenta, musimy sięgać po opcje dodatkowe. One też mają udokumentowaną skuteczność leczenia, ale bywają opcjami bardziej toksycznymi lub o mniejszej wydajności terapeutycznej – zwraca uwagę prof. Ewa Chmielowska, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim. – W pierwszej kolejności musimy dobierać leczenie do zakresu refundacji w danym kraju, a dopiero w drugiej poruszać się w obszarze tego, co uważamy za preferowaną opcję medyczną czy tzw. „złoty standard” – dodaje.

To pokazuje, że mimo ogromnego postępu medycyny, dostępność terapii wciąż wyznacza realne granice leczenia.

Konsylia, współpraca i jakość życia

Eksperci są zgodni, że przyszłość leczenia raka pęcherza leży w podejściu wielodyscyplinarnym. Konsylia z udziałem urologa, onkologa klinicznego i radioterapeuty powinny być realnym forum podejmowania decyzji, a nie formalnością. Coraz większe znaczenie ma także dostęp do nowoczesnych procedur, takich jak radioterapia adaptacyjna czy chirurgia robotowa, które są mniej obciążające dla pacjenta i bardziej precyzyjne. Ostatecznie jednak najważniejszym miernikiem skuteczności systemu nie jest liczba wykonanych procedur, lecz długość i jakość życia pacjentów. Każde opóźnienie w diagnostyce czy brak dostępu do nowoczesnej terapii to realna strata, której nie da się już nadrobić.