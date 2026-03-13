Komunikacja, diagnostyka, terapie – jak skuteczniej leczyć raka pęcherza

Trzeba wzmocnić sito diagnostyczne

Z perspektywy organizacji pacjenckich polski system opieki nad chorym na raka pęcherza moczowego wciąż przypomina skomplikowany labirynt, w którym pacjent błądzi od lekarza do lekarza, tracąc bezcenny czas na poszukiwanie właściwej ścieżki diagnostycznej. – Często zdarza się, że pierwsze, ewidentne objawy, takie jak krwiomocz, są bagatelizowane lub błędnie leczone antybiotykami w ramach diagnostyki stanów zapalnych, co znacząco opóźnia moment postawienia właściwego rozpoznania – podkreślała Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Co więcej – dodała – pacjenci odczuwają naturalny lęk przed placówkami onkologicznymi i za wszelką cenę próbują uniknąć domniemania, że ich dolegliwości mogą oznaczać raka. – Dlatego naszym nadrzędnym celem musi być budowanie świadomości społecznej i czujności onkologicznej, aby pacjenci nie bali się systemu, lecz czuli się przez niego prowadzeni „za rękę” od pierwszego symptomu – podkreśliła Kupiecka.

– W dyskusji o usprawnieniu opieki nad pacjentem musimy podzielić naszą komunikację na trzy obszary: rozmowę z pacjentem, z lekarzami specjalistami oraz z płatnikiem i ministerstwem – powiedział dr hab. Kuncman. Jak tłumaczył, w relacji z pacjentem przekaz musi być maksymalnie uproszczony. Nie powinno się nadmiernie obciążąć chorego skomplikowaną terminologią dotyczącą stopni zaawansowania, lecz skupić się na konkretnym sygnale alarmowym, jakim jest krwiomocz. – Pacjent musi wiedzieć jedno: jeśli zauważy krew w moczu, ma się zgłosić do lekarza, posiadając jasną informację, pod jaki numer telefonu zadzwonić i do którego gabinetu się udać – podkreślił lekarz.

– Musimy uświadamiać pacjentom, że mają realny wpływ na ryzyko zachorowania – dodał prof. Rogowski. Głównym winowajcą w przypadku raka pęcherza moczowego pozostaje palenie tytoniu – zawarte w dymie substancje smoliste są filtrowane przez nerki i magazynowane w pęcherzu, gdzie działają kancerogennie na jego ściany. – Z tego powodu uważam, że każdy mężczyzna po 60. roku życia, zwłaszcza jeśli pali lub palił papierosy, powinien raz w roku obligatoryjnie zgłosić się do urologa i wykonać badanie USG jamy brzusznej. Takie działanie pozwoliłoby nam wychwytywać nowotwory na wczesnym etapie, kiedy szanse na pełne wyleczenie są największe. Co więcej, taka rutynowa kontrola urologiczna służyłaby wczesnemu wykrywaniu nie tylko raka pęcherza, ale i raka gruczołu krokowego, który staje się najczęstszym nowotworem u mężczyzn – tłumaczył onkolog.

Jednym z kluczowych czynników hamujących sprawną diagnostykę, o którego usunięcie apelują organizacje pacjenckie, jest obowiązek posiadania skierowania do urologa. – Widzimy w zniesieniu tego wymogu szansę na radykalne skrócenie ścieżki pacjenta do specjalisty, zwłaszcza w grupach najwyższego ryzyka – podkreśliła prezes Fundacji OnkoCafe.

– Do czasu wprowadzenia zmian ustawowych musimy jednak maksymalnie wykorzystywać obecne mechanizmy, w tym karty DiLO. Apeluję do lekarzy, aby nie bali się ich wystawiać przy samym podejrzeniu nowotworu, bo to najszybsza droga wprowadzenia chorego do systemu. Warto również postawić na edukację personelu POZ w zakresie „czujności onkologicznej” – powiedział prof. Rogowski.

Wątpliwości wobec postulatów szybkiego zniesienia skierowań do urologów wyraził dr hab. Kuncman. W jego ocenie bez rzetelnej analizy danych takie rozwiązanie może okazać się kontrproduktywne i stworzyć wąskie gardła na dalszych etapach, na przykład przy dostępie do badań obrazowych. – Zamiast tego warto wzmocnić sito wstępne w ramach POZ. Powinno być wypracowane rozwiązanie, w którym lekarz rodzinny rozpoznaje podstawowe objawy onkologiczne i może sprawnie kierować pacjenta do ośrodka specjalistycznego, gdzie urolog wykona niezbędną cystoskopię – ocenił.