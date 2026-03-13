KC-135 Stratotanker
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że katastrofa nie była wynikiem ostrzału ani ataku przeciwnika. W zdarzeniu brały udział dwa amerykańskie samoloty-tankowce. Jeden z nich spadł na pustynnym obszarze zachodniego Iraku, drugi bezpiecznie wylądował.
„Do incydentu doszło w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia. Trwają działania ratunkowe” – poinformowało CENTCOM w komunikacie.
Początkowo nie informowano o liczbie ofiar. W kolejnym komunikacie przekazano, że czterech amerykańskich żołnierzy zginęło w katastrofie. Dwie inne osoby uważa się za zaginione. Pentagon przekazał, że tożsamość ofiar nie będzie podawana publicznie przez 24 godziny po powiadomieniu najbliższych krewnych.
Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Yechiel Leiter poinformował, że druga maszyna bezpiecznie wylądowała w Izraelu.
Śmierć członków załogi zwiększyła liczbę amerykańskich żołnierzy zabitych w związku z wojną z Iranem do 11.
Katastrofa wydarzyła się podczas operacji Epicka Furia – tak Pentagon określa działania militarne USA wymierzone w Iran. Szczegóły zadania wykonywanego przez oba samoloty nie zostały ujawnione.
Dowództwo podkreśliło jedynie, że sytuacja jest wciąż analizowana, a więcej informacji zostanie podanych w późniejszym czasie. Jak zaznaczono w komunikacie, priorytetem jest obecnie ustalenie okoliczności zdarzenia i przekazanie informacji rodzinom wojskowych.
Standardowa załoga samolotu KC-135 liczy zwykle od trzech do czterech osób: pilota, drugiego pilota oraz operatora wysięgnika odpowiedzialnego za tankowanie innych maszyn w powietrzu. W niektórych misjach na pokładzie znajduje się także nawigator.
Maszyny tego typu mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków oraz ewakuacji medycznej.
KC-135 Stratotanker to jedna z najstarszych platform w arsenale amerykańskich sił powietrznych. Ostatni egzemplarz dostarczono w 1965 roku. Konstrukcja opiera się na cywilnym samolocie pasażerskim Boeing 707.
Mimo wieku maszyny były przez lata modernizowane, m.in. poprzez wymianę silników. Według raportu Kongresu USA w służbie pozostawało w ubiegłym roku 376 egzemplarzy.
Utrata tankowca jest czwartą potwierdzoną stratą samolotu w trwającym konflikcie z Iranem. Tydzień wcześniej nad Kuwejtem zestrzelono trzy myśliwce F-15E Strike Eagle w wyniku pomyłkowego ostrzału. Wszystkich sześciu członków załóg zdołało się wtedy katapultować i przeżyć.
