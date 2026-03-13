Rzeczpospolita
Amerykański tankowiec powietrzny rozbił się nad Irakiem. Zginęło czterech członków załogi

Samolot tankowania powietrznego KC-135 Stratotanker należący do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych rozbił się w czwartek w zachodnim Iraku – poinformowało amerykańskie wojsko. Na pokładzie maszyny znajdowało się co najmniej pięciu członków załogi. Wojsko poinformowało o śmierci czterech osób.

Aktualizacja: 13.03.2026 13:00 Publikacja: 13.03.2026 07:37

KC-135 Stratotanker

KC-135 Stratotanker

Foto: PAP/CTK

Przemysław Malinowski

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że katastrofa nie była wynikiem ostrzału ani ataku przeciwnika. W zdarzeniu brały udział dwa amerykańskie samoloty-tankowce. Jeden z nich spadł na pustynnym obszarze zachodniego Iraku, drugi bezpiecznie wylądował.

„Do incydentu doszło w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia. Trwają działania ratunkowe” – poinformowało CENTCOM w komunikacie.

Początkowo nie informowano o liczbie ofiar. W kolejnym komunikacie przekazano, że czterech amerykańskich żołnierzy zginęło w katastrofie. Dwie inne osoby uważa się za zaginione. Pentagon przekazał, że tożsamość ofiar nie będzie podawana publicznie przez 24 godziny po powiadomieniu najbliższych krewnych.

Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych Yechiel Leiter poinformował, że druga maszyna bezpiecznie wylądowała w Izraelu.

Śmierć członków załogi zwiększyła liczbę amerykańskich żołnierzy zabitych w związku z wojną z Iranem do 11.

Operacja USA przeciwko Iranowi

Katastrofa wydarzyła się podczas operacji Epicka Furia – tak Pentagon określa działania militarne USA wymierzone w Iran. Szczegóły zadania wykonywanego przez oba samoloty nie zostały ujawnione.

Dowództwo podkreśliło jedynie, że sytuacja jest wciąż analizowana, a więcej informacji zostanie podanych w późniejszym czasie. Jak zaznaczono w komunikacie, priorytetem jest obecnie ustalenie okoliczności zdarzenia i przekazanie informacji rodzinom wojskowych.

Katastrofa KC-135 Stratotanker. Co wiadomo o załodze

Standardowa załoga samolotu KC-135 liczy zwykle od trzech do czterech osób: pilota, drugiego pilota oraz operatora wysięgnika odpowiedzialnego za tankowanie innych maszyn w powietrzu. W niektórych misjach na pokładzie znajduje się także nawigator.

Maszyny tego typu mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków oraz ewakuacji medycznej.

KC-135 Stratotanker

KC-135 Stratotanker

Foto: Chris Drzazgowski/U.S. Air Force

Jedne z najstarszych maszyn w armii USA

KC-135 Stratotanker to jedna z najstarszych platform w arsenale amerykańskich sił powietrznych. Ostatni egzemplarz dostarczono w 1965 roku. Konstrukcja opiera się na cywilnym samolocie pasażerskim Boeing 707.

Mimo wieku maszyny były przez lata modernizowane, m.in. poprzez wymianę silników. Według raportu Kongresu USA w służbie pozostawało w ubiegłym roku 376 egzemplarzy.

Utrata tankowca jest czwartą potwierdzoną stratą samolotu w trwającym konflikcie z Iranem. Tydzień wcześniej nad Kuwejtem zestrzelono trzy myśliwce F-15E Strike Eagle w wyniku pomyłkowego ostrzału. Wszystkich sześciu członków załóg zdołało się wtedy katapultować i przeżyć.

