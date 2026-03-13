Drony z Bukaresztu dla Ukrainy. Rumunia rozszerza wsparcie dla Kijowa
Ukraina i Rumunia uzgodniły szereg ważnych inicjatyw gospodarczych, w tym wspólny rozwój złóż gazu oraz budowę dwóch połączeń elektroenergetycznych, które scalą systemy energetyczne obu krajów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił to w czwartek w Bukareszcie na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem.
W dialogu uczestniczyli też przedstawiciele kierownictwa Naftogazu. Podpisano umowy o budowie dwóch interkonektorów (specjalnych obiektów łączących systemy energetyczne sąsiednich krajów) do przesyłu energii elektrycznej.
„To z pewnością korzystne dla Rumunii, a dla Ukrainy oznacza bezpieczeństwo energetyczne. Chcemy, aby pierwszy interkonektor był gotowy do końca roku” – cytuje Zełenskiego agencja Unian.
Prezydent Rumunii Nicusor Dan oświadczył, że jego kraj popiera przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Potwierdził również wsparcie dyplomatyczne we wszystkich formatach w ramach UE i NATO, aby wesprzeć Ukrainę w wojnie z Rosją.
Rumunia i Ukraina będą też współpracować na polu inwestycji i zaopatrzenia w gaz. Wielkości gazu, których Ukraina nie wykorzysta, mogłyby pomóc innym krajom. Ukraińskie magazyny gazu, które są największe w Europie (pojemność pozwala przechować do 31 mld m sześc. surowca), zapewniają wystarczającą ilość miejsca nie tylko na potrzeby Ukrainy, ale i jej sąsiadów.
Strony omówiły również kwestię wspólnego rozwoju złóż gazu na Ukrainie. Trwają już przygotowania do natychmiastowego rozpoczęcia niezbędnych prac projektowych. Zełenski dodał, że Ukraina potrzebuje również oleju napędowego. Rumunia, która go produkuje w przejętej od Łukoilu rafinerii, także tutaj może wesprzeć Ukrainę.
Oba sąsiadujące kraje osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnej produkcji dronów, która będzie realizowana na terytorium Rumunii. Tym samym Rumunia dołączy do Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii, gdzie produkowane są lub będą w niedalekiej przyszłości ukraińskie drony.
Także USA, po przykrych doświadczeniach z Zatoki Perskiej, chcą kupić ukraińską technologię przechwytywania i niszczenia irańskich Szahedów i ich rosyjskich odpowiedników.
