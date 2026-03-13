Skrócenie okresu vacatio legis pozwoli na szybsze wprowadzenie do polskiego porządku prawnego długo oczekiwanej instytucji pozasądowego rozwiązania małżeństwa.
– 72 proc. społeczeństwa nie chce moralizacji, tylko sprawnie działającego państwa. Dlatego 72 proc. obywateli opowiada się za ustawą dotyczącą pozasądowych rozwodów – mówiła przed głosowaniem za nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i niektórych innych ustaw Barbara Dolniak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Alternatywna wersja rozwiązania małżeństwa nie będzie jednak dostępna dla wszystkich. Z tej możliwości będą mogły skorzystać pary, których małżeństwo trwa dłużej niż rok i które nie mają wspólnych małoletnich (ani też poczętych, lecz nieurodzonych). W tym celu zainteresowani będą musieli złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa z uwagi na zupełny i trwały rozkład pożycia, a kierownik USC dołączy do aktu małżeństwa wzmiankę o jego rozwiązaniu.
Przy czym oświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa nie będą mogły być złożone przed upływem miesiąca od dnia, w którym kierownik USC odebrał od małżonków pisemne zapewnienie potwierdzające występowanie przesłanek rozwiązania małżeństwa w drodze rozwodu pozasądowego.
Złożenie tego zapewnienia, a także oświadczenie o rozwiązaniu małżeństwa będą podlegać opłacie po 300 zł każde. W sumie więc opłata za rozwód wyniesie 600 zł, czyli tyle samo, ile wynosi opłata od pozwu o rozwód, lecz dwa razy więcej niż ostatecznie wynosi opłata od pozwu przy rozwodzie bez orzekania o winie (za porozumieniem stron). Jednak autorzy nowelizacji wskazują, że ta ścieżka będzie o wiele szybsza. Poza tym, jak przekonują, obywatele będą mieli o wiele bliżej do USC niż do siedziby sądu okręgowego, a niski stopień skomplikowania sprawy pozwoli im zaoszczędzić na wydatkach na pełnomocników.
Zdaniem posłów nowy, krótszy termin wejścia w życie jest wystarczający do dostosowania funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr stanu cywilnego, jak i na utworzenie (w jego ramach) odrębnego rejestru rozwodów pozasądowych. Sejm uznał również, że to wystarczający czas do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla kierowników USC.
Etap legislacyjny: ustawa idzie do Senatu
