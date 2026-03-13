Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sejm zdecydował: pozasądowe rozwody pojawią się wcześniej

Nie po 12 miesiącach od publikacji, lecz 1 stycznia ma wejść w życie ustawa, która umożliwi uzyskanie rozwodu nie tylko przed sądem okręgowym, ale również w urzędzie stanu cywilnego.

Publikacja: 13.03.2026 14:03

Sejm zdecydował: pozasądowe rozwody pojawią się wcześniej

Foto: Adobe Stock

Piotr Szymaniak

Skrócenie okresu vacatio legis pozwoli na szybsze wprowadzenie do polskiego porządku prawnego długo oczekiwanej instytucji pozasądowego rozwiązania małżeństwa.

– 72 proc. społeczeństwa nie chce moralizacji, tylko sprawnie działającego państwa. Dlatego 72 proc. obywateli opowiada się za ustawą dotyczącą pozasądowych rozwodów – mówiła przed głosowaniem za nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i niektórych innych ustaw Barbara Dolniak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Kto będzie mógł się rozwieść w USC

Alternatywna wersja rozwiązania małżeństwa nie będzie jednak dostępna dla wszystkich. Z tej możliwości będą mogły skorzystać pary, których małżeństwo trwa dłużej niż rok i które nie mają wspólnych małoletnich (ani też poczętych, lecz nieurodzonych). W tym celu zainteresowani będą musieli złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa z uwagi na zupełny i trwały rozkład pożycia, a kierownik USC dołączy do aktu małżeństwa wzmiankę o jego rozwiązaniu.

Czytaj więcej

Kiedy rozwód przed notariuszem? Ministerstwo stawia sprawę jasno
W sądzie i w urzędzie
Kiedy rozwód przed notariuszem? Ministerstwo stawia sprawę jasno

Przy czym oświadczenia o rozwiązaniu małżeństwa nie będą mogły być złożone przed upływem miesiąca od dnia, w którym kierownik USC odebrał od małżonków pisemne zapewnienie potwierdzające występowanie przesłanek rozwiązania małżeństwa w drodze rozwodu pozasądowego.

Reklama
Reklama

Zgodny rozwód drożej niż w sądzie, ale za to szybciej

Złożenie tego zapewnienia, a także oświadczenie o rozwiązaniu małżeństwa będą podlegać opłacie po 300 zł każde. W sumie więc opłata za rozwód wyniesie 600 zł, czyli tyle samo, ile wynosi opłata od pozwu o rozwód, lecz dwa razy więcej niż ostatecznie wynosi opłata od pozwu przy rozwodzie bez orzekania o winie (za porozumieniem stron). Jednak autorzy nowelizacji wskazują, że ta ścieżka będzie o wiele szybsza. Poza tym, jak przekonują, obywatele będą mieli o wiele bliżej do USC niż do siedziby sądu okręgowego, a niski stopień skomplikowania sprawy pozwoli im zaoszczędzić na wydatkach na pełnomocników. 

Zdaniem posłów nowy, krótszy termin wejścia w życie jest wystarczający do dostosowania funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr stanu cywilnego, jak i na utworzenie (w jego ramach) odrębnego rejestru rozwodów pozasądowych. Sejm uznał również, że to wystarczający czas do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla kierowników USC.

Etap legislacyjny: ustawa idzie do Senatu

Czytaj więcej

Rozwód przed urzędnikiem? RPO ostrzega przed utratą prawa do alimentów
Prawo rodzinne
Rozwód przed urzędnikiem? RPO ostrzega przed utratą prawa do alimentów

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ulga przysługuje tym, którzy się z Polski wyprowadzili i po przynajmniej trzech latach kalendarzowyc
Podatki
Urzędnicy skarbówki interesują się wracającymi do Polski. Co sprawdzają?
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Dziś o „wuzetkę” może wystąpić każdy. Dla atrakcyjnych nieruchomości takich wniosków wpływa nawet ki
Nieruchomości
Jedna działka, jedna wuzetka? Ministerstwo zabrało głos
Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Trzy nowe funkcje w mObywatelu. Chodzi o dowody i paszporty
Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Studenci zostaną młodszymi asystentami sędziego
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama