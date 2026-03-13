Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Sport nigdy nie był i nie będzie całkowicie bezpieczny

Jeśli ktoś wychodzi na boisko, na parkiet albo na lodowisko, powinien mieć z tyłu głowy, że może się zdarzyć groźny wypadek. Zawodnicy radzą sobie z tym różnie.

Publikacja: 13.03.2026 14:50

Kamila Sellier podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo doznała poważ

Kamila Sellier podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo doznała poważnego wypadku. Trafiła do szpitala z rozciętym policzkiem i tylko milimetry dzieliły ją od utraty wzroku

Foto: Xxxxxxxxxx

Łukasz Majchrzyk

Kiedy na ring wychodzi bokser albo zawodnik mieszanych sztuk walki, liczy się z tym, że nie zejdzie bez uszczerbku na zdrowiu. Takie życie wybrali i jeśli tylko walczą według wyznaczonych reguł, nie próbują oszukiwać, zadawać niedozwolonych ciosów, to nikt nie powinien mieć do nich pretensji, jeśli zrobią komuś krzywdę. Sami też nie powinni się wtedy zgłaszać z wątpliwościami. Można taki sport oceniać różnie, dla wielu zawodowe bicie się jest przekroczeniem nieprzekraczalnych granic, ale jest to legalne, a nawet bywa nazywane „szlachetną szermierką na pięści”.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Nowoczesne egzoszkielety są elastyczne i lekkie. Ułatwiają pracę już w wielu branżach
Plus Minus
„Młócka. Reportaże o pracy przyszłości”: Aby ludzie nie musieli harować
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Eksperci są przekonani, że Stany Zjednoczone utrzymają dominację militarną i pozostaną najpotężniejs
Plus Minus
Piotr Arak: Świat bez hegemona
Jan Maciejewski: Béla, prowadź
Plus Minus
Jan Maciejewski: Béla, prowadź
Jerzy Giedroyć w siedzibie Instytutu Literackiego przy Avenue de Poissy 91, gdzie mieszkał od 1954 r
Plus Minus
Irena Lasota: Wygrywam konkurs na upamiętnienie Jerzego Giedroycia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama