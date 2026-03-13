4 zł tygodniowo przez rok !
Kamila Sellier podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo doznała poważnego wypadku. Trafiła do szpitala z rozciętym policzkiem i tylko milimetry dzieliły ją od utraty wzroku
Kiedy na ring wychodzi bokser albo zawodnik mieszanych sztuk walki, liczy się z tym, że nie zejdzie bez uszczerbku na zdrowiu. Takie życie wybrali i jeśli tylko walczą według wyznaczonych reguł, nie próbują oszukiwać, zadawać niedozwolonych ciosów, to nikt nie powinien mieć do nich pretensji, jeśli zrobią komuś krzywdę. Sami też nie powinni się wtedy zgłaszać z wątpliwościami. Można taki sport oceniać różnie, dla wielu zawodowe bicie się jest przekroczeniem nieprzekraczalnych granic, ale jest to legalne, a nawet bywa nazywane „szlachetną szermierką na pięści”.
