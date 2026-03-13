Prawodawstwo I Rzeczypospolitej nie było doskonałe. Można wręcz powiedzieć, że pod wieloma względami miało charakter życzeniowy. Szlachta ufała, że prawo będzie przestrzegane ze względu na to, że jej przedstawiciele są ludźmi cnotliwymi. Tymczasem, co zresztą zauważyli współcześni, prawo było bardziej podobne do sieci rybackiej, w której duże ryby bez problemu mogły się zerwać. Do tego rzeczywistość I Rzeczypospolitej była znacznie bardziej nakierowana na proste czy też raczej bezpośrednie rozwiązywanie sporów, z zasady przy użyciu przemocy. Sprawy honorowe często rozwiązywano na ubitej ziemi.