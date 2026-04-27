Przed domniemanym zamachem na Donalda Trumpa w programie Jimmy’ego Kimmela – amerykańskiego prezentera telewizyjnego i komika – wyemitowano skecz, który miał pokazywać alternatywną wersję gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). Kimmel witał w nim Melanię Trump, mówiąc, że „promienieje jak przyszła wdowa". Jak zauważają media, użył on słów "expectant widow", kojarzących się z "expectant mother", czyli przyszła matka.

Sprawa wywołała niemałe poruszenie, bo dwa dni później – w sobotę wieczorem – Donald i Melania Trumpowie zostali ewakuowani z dorocznej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu po tym, jak w lobby przed salą balową padły strzały. Napastnik został obezwładniony przez Secret Service. Prezydent nie odniósł obrażeń.

Do wystąpienia Kimmela odniosła się teraz w mediach społecznościowych oburzona Melania Trump.

„Pełna nienawiści i przemocy retoryka Kimmela ma na celu podzielenie naszego kraju. Jego monolog o mojej rodzinie nie jest komedią – jego słowa mają niszczycielski wpływ i pogłębiają polityczną chorobę w Ameryce. Ludzie tacy jak Kimmel nie powinni mieć możliwości wchodzenia do naszych domów każdego wieczoru i szerzenia nienawiści” – podkreśliła żona amerykańskiego przywódcy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Jak dodała Melania Trump, „tchórz Kimmel kryje się za ABC, bo wie, że stacja będzie go chronić”. „Dość tego. Czas, by ABC zajęła stanowisko. Ile razy kierownictwo ABC będzie pozwalało Kimmelowi na ohydne zachowania kosztem naszej społeczności?” – zaznaczyła.

Do sprawy odniósł się też Donald Trump.

„Wow, Jimmy Kimmel, który w żaden sposób nie jest zabawny, co potwierdzają jego fatalne wyniki oglądalności, wygłosił w swoim programie wypowiedź, która jest naprawdę szokująca. Pokazał fałszywe wideo Pierwszej Damy, Melanii, oraz naszego syna, Barrona, jakby faktycznie siedzieli w jego studiu i słuchali, co mówi, choć tak nie było i nigdy by nie było. Następnie powiedział: „Nasza Pierwsza Dama, Melania, jest tutaj. Spójrzcie na Melanię, taka piękna. Pani Trump, ma pani blask jak przyszła wdowa” – podkreślił Trump w należącym do niego serwisie Truth Social. „Dzień później jakiś szaleniec próbował wejść do sali balowej podczas kolacji, uzbrojony w strzelbę, pistolet i wiele noży. Był tam z bardzo oczywistego i złowrogiego powodu. Doceniam, że tak wiele osób jest oburzonych nikczemnym nawoływaniem do przemocy ze strony Kimmela i normalnie nie reagowałbym na nic, co powiedział, ale to jest coś znacznie wykraczającego poza wszelkie granice. Jimmy Kimmel powinien zostać natychmiast zwolniony przez Disney i ABC” – dodał.

Jakiś czas temu Jimmy Kimmel został zawieszony przez ABC

W ubiegłym roku program Jimmy’ego Kimmela został tymczasowo zawieszony przez ABC. Stało się to po tym, jak 10 września Kimmel krytykował środowisko polityczne Trumpa, czyli tzw. ruch MAGA (akronim od Make America Great Again, czyli hasła wyborczego Trumpa „Uczyńmy Amerykę znów wielką”) za to, że „próbowało przedstawić chłopaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jeden z nich i robiło wszystko, co mogło, by ugrać na tym polityczne punkty". Kimmel skrytykował też wtedy Trumpa za sposób okazywania żałoby po zabójstwie Kirka. – W ten sposób czterolatek opłakuje swoją złotą rybkę – mówił, nawiązując do jednego z wystąpień prezydenta USA.

Niedługo po emisji programu, w którym padły te słowa, ABC poinformowała o zdjęciu programu Kimmela z anteny. Wcześniej spółka Nexstar Media Group ogłosiła, że przestanie emitować program w 32 stacjach telewizyjnych powiązanych z ABC. – Uwagi pana Kimmela o śmierci pana Kirka są obraźliwe i pozbawione wyczucia w kluczowym czasie dla naszego politycznego dyskursu – uzasadniał tę decyzję Andrew Alford z zarządu spółki Nexstar. Później stacja ABC poinformowała jednak, że program Kimmela wraca na antenę. Do emisji pierwszego, po tej decyzji, odcinka programu doszło 23 września. Kimmel rozpoczął go od wyjaśnienia dotyczącego swoich poprzednich wypowiedzi.

Kimmel wielokrotnie żartował podczas swoich programów z pierwszej damy – m.in. na temat jej kontaktów z Jeffreyem Epsteinem, nieżyjącym amerykańskim finansistą oskarżonym o przestępstwa seksualne, którym zaprzecza.