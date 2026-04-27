Duże zmiany w rejestracji do lekarza od 1 sierpnia
Centralna e-rejestracja jest usługą, która umożliwia zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Jej celem jest poprawa dostępności usług zdrowotnych w Polsce. System funkcjonuje od 1 stycznia 2026 r. Jest stopniowo rozwijany i docelowo objąć ma wszystkie konsultacje specjalistyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
– Centralna e-rejestracja to realna zmiana z perspektywy pacjenta. Ułatwia dostęp do świadczeń, zwiększa przejrzystość systemu i daje równe szanse wszystkim – niezależnie od miejsca zamieszkania. To rozwiązanie, które wzmacnia prawa pacjenta do szybkiej i dostępnej opieki zdrowotnej – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
Od 1 sierpnia centralna e-rejestracja obejmie 8 kolejnych świadczeń. Za jej pośrednictwem pacjenci będą mogli zapisać się na pierwszą wizytę do:
„To rozszerzenie znacznie zwiększa zakres usług dostępnych w jednym, spójnym systemie” – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
Od 1 stycznia 2026 r. centralna e-rejestracja obejmuje:
Placówki oferujące wspomniane badania i konsultacje mają obowiązek podłączenia się do centralnej e-rejestracji do 1 lipca 2026 r. Od tego dnia NFZ finansować będzie jedynie te świadczenia, które są umawiane przez centralną e-rejestrację.
Pacjent może skorzystać z centralnej e-rejestracji na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w aplikacji mojeIKP. Może również zapisać się tradycyjnie (telefonicznie lub osobiście w placówce). Wówczas to placówka zapisze pacjenta w systemie w jego imieniu.
Centralna e-rejestracja zapewnia dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów, umożliwia łatwe zmiany i odwoływanie wizyt oraz wysyła przypomnienia SMS lub e-mail. W systemie jest także dostępna funkcja tzw. „poczekalni”, automatycznie zapisująca pacjenta na wizytę, gdy pojawi się wolny termin spełniający jego kryteria.
