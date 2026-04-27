W niedzielę zakończyła się dziewięciodniowa transmisja charytatywna influencera Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Jej bilans – tuż po zakończeniu streamu, około godziny 21.37 26 kwietnia – wyniósł 251 885 518 zł. Kwota ta wciąż się jednak powiększa – Polacy nadal chętnie wspierają bowiem zbiórkę. Co więcej, w najbliższym czasie prowadzone będą także licytacje przedmiotów przekazanych przez gości pojawiających się podczas transmisji.

Reklama Reklama

Przypominamy, że rozpoczęta 17 kwietnia akcja pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne.

Ile łącznie „Łatwogang” i Polacy zebrali na fundację Cancer Fighters

Jak poinformowała w poniedziałek fundacja Cancer Fighters, dotychczas zebrano łącznie już 257 549 860 32 zł. To stan na 9.00 rano 27 kwietnia. „Kwota aktualizowana na bieżąco. Łączymy wpływy ze wszystkich platform i kanałów” – przekazano. Kolejnych aktualizacji szukać można na stronie internetowej fundacji.

Wcześniej – w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych – fundacja Cancer Fighters poinformowała też, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych, a także na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

„Równolegle prowadzimy rozmowy z klinikami w całej Polsce. Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt. Może to oznaczać zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne” – napisano. Podkreślono, że wszystkie działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany.

Fundacja zapowiedziała utworzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z akcji, ponieważ – jak wskazano – przy takiej skali środków, transparentność musi być podstawą całego procesu.

Jak zaczął się rekordowy stream na Cancer Fighters?

Impulsem do rozpoczęcia zbiórki był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez rapera Bedoesa 2115 oraz 11-letnią Maję Mecan – podopieczną Fundacji Cancer Fighters, która choruje na białaczkę. To właśnie ta piosenka stała się centralnym elementem transmisji – odtwarzana nieprzerwanie przez cały czas jej trwania. Stream prowadził influencer Piotr „Łatwogang” Garkowski.

Akcja wystartowała 17 kwietnia. Początkowy cel finansowy ustalono na poziomie 500 tys. zł, jednak został on osiągnięty niemal natychmiast. W kolejnych dniach zbiórka nabierała rozpędu, a licznik wpłat rósł w tempie, które zaskoczyło nawet organizatorów.

– Nigdy bardziej nie czułem, że coś ma sens w życiu i że robimy coś naprawdę pięknego dla tych dzieciaków – mówił 23-latek podczas transmisji.

Dziewięć dni transmisji i setki tysięcy widzów. Niesamowita zbiórka Łatwoganga

Stream prowadzony był bez przerwy całą dobę. W szczytowych momentach transmisję śledziło ponad milion użytkowników. Widzowie nie tylko dokonywali wpłat, ale również aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu poprzez komentarze, udział w licytacjach i realizację wyzwań.

Małe mieszkanie stało się miejscem spotkań przedstawicieli świata muzyki, sportu i show-biznesu. Przed kamerą pojawili się m.in. Doda, Bedoes 2115, OKI, Żabson, Julia Wieniawa, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Hyży, Vito Bambino czy Sanah. Wsparcie miało zarówno wymiar symboliczny, jak i finansowy – część gości przekazywała znaczące darowizny lub przedmioty na licytacje.

Przykładowo Robert Lewandowski zaoferował przekazanie podpisanych koszulek zawodników FC Barcelony oraz spotkanie z podopiecznymi fundacji, a swój medal olimpijski na aukcję oddał łyżwiarz Władimir Siemirunnij. Wsparcie zadeklarowali również m.in. Adam Małysz, Jan Błachowicz i Artur Szpilka.

Transmisja na rzecz Cancer Fighters została przedłużona

Choć zbiórka miała trwać do około godziny 16.00 26 kwietnia, to ostatecznie ją przedłużono. – Sytuacja jest taka, że jest godzina 16.05 i do tej godziny mieliśmy zakończyć stream. Postanowiliśmy – już dawno temu, bo piękne to jest, jak się cieszycie – że stream nie skończy się teraz. Zakończymy go o godzinie 20.00. Godzina 20.00 to jest już godzina definitywna – mówił „Łatwogang”, zaznaczając, że jest to „najlepsza decyzja”.

– Chcemy zebrać jak najwięcej pieniędzy dla dzieciaków. Przez ostatnie cztery godziny uznałem, że najlepsze, co możemy zrobić, to zaprosić najważniejszych gości, jacy mogą tu być. Niedługo przyjdą tu ludzie z Cancer Fighters i dzieciaki. To uważam za najbardziej słuszne, to są ludzie, którzy powinni być na finale tej akcji – podkreślał influencer.

Około godziny 20:00 transmisję przedłużono po raz kolejny – z powodu liczby wspierających, pojawił się bowiem problem z wpłatami przekazywanymi na fundację.

Stream zakończył się oficjalnie o 21:37. Kwota zebrana podczas transmisji do tej godziny wyniosła 251 885 518 zł. Będzie ona jednak jeszcze większa – Polacy nadal chętnie wspierają zbiórkę. Niebawem uruchomione zostaną także licytacje.

– Zróbmy z 26 kwietnia dzień walki z nowotworem u dzieci. Pielęgnujmy to święto i róbmy to co roku, żeby pamiętać o dzieciach. Pamiętajmy o nich jutro, za tydzień, za miesiąc. Pamiętajmy o nich codziennie. Pamiętajcie, żeby wpłacać pieniądze, bo one zmieniają życie tych dzieci. Zrobiliśmy razem coś pięknego, niech ta akcja będzie przykładem dla wielorazowych, codziennych wpłat. Dziękuję wam, jesteście niesamowici – mówił przed zakończeniem transmisji „Łatwogang”.

– Niech to wybrzmi – rozmawialiśmy dzisiaj z założycielem fundacji i wszystko zostanie rozpisane. Jest powołana specjalna rada z najlepszymi specjalistami w dziedzinie onkologii. Będziemy liczyć każdą złotówkę, nasza działalność nie kończy się teraz, to jest początek, a nie koniec. Mam apel – niech 26 kwietnia będzie dniem walki z rakiem u dzieci. Proszę polityków – weźcie się w garść, zrobiliśmy wielką rzecz. Jeśli ktoś myślał, że są rzeczy niemożliwe, to Piotrek udowodnił wszystkim, że nie ma – zaznaczał Bedoes 2115.

Gesty solidarności z chorymi dziećmi

Jednym z najbardziej poruszających momentów dziewięciodniowej transmisji były wyzwania podejmowane przez uczestników. Wiele z nich miało charakter symboliczny – golenie głów czy wykonywanie tatuaży, co stanowiło wyraz solidarności z dziećmi chorującymi onkologicznie.

Na takie gesty zdecydowali się m.in. Katarzyna Nosowska, Aleksandra Domańska, Grzegorz Hyży, Vito Bambino czy Jan Błachowicz. Wydarzenia te były szeroko komentowane w mediach społecznościowych i dodatkowo napędzały zainteresowanie zbiórką.

Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane Fundacji Cancer Fighters, która od 2015 r. wspiera dzieci leczące się z powodu chorób nowotworowych. Organizacja finansuje leczenie, rehabilitację oraz doposażenie oddziałów szpitalnych w całej Polsce. „To wsparcie, które realnie zmienia życie naszych podopiecznych i ich rodzin” – komentowali w trakcie zbiórki przedstawiciele fundacji.

Czym zajmuje się fundacja Cancer Fighters?

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka – dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ, jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

Ostateczny wynik zbiórki poznamy prawdopodobnie najwcześniej za kilka tygodni – w najbliższych dniach prowadzone będą bowiem także licytacje przedmiotów przekazanych przez gości pojawiających się podczas transmisji.