Informacja w tej sprawie pojawiła się w mediach społecznościowych.

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Jest zgoda na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią

„Dziś Unia Europejska zrobiła duży krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią” – czytamy we wpisie Costy opublikowanym w serwisie X.

„Podczas pierwszej konferencji międzyrządowej w poniedziałek otworzymy klaster dotyczący kwestii podstawowych, stanowiący trzon procesu akcesyjnego. Obejmuje on kluczowe wartości i zasady, na których zbudowana jest UE – od praworządności po silne instytucje demokratyczne” – wskazał przewodniczący Rady Europejskiej.

Antonio Costa zaznaczył również, że „jest to uznanie determinacji, odwagi i ciężkiej pracy, jaką oba kraje wykazały się w przeprowadzaniu reform, nawet w obliczu ogromnych wyzwań”. „To także sygnał, że unijna oferta pokoju, stabilności i możliwości nie ma sobie równych” – dodał. „Rozszerzenie jest wyborem strategicznym. Zbliżając do siebie nasze narody, wzmacniamy pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt na całym naszym kontynencie. W świecie naznaczonym rosnącą niepewnością większa Unia Europejska leży w naszym wspólnym interesie. Rozszerzenie pozostaje jedną z największych historii sukcesu UE i naszą najlepszą inwestycją we wspólną przyszłość” – zaznaczył.

Wołodymyr Zełenski dziękuje UE. Mówi też, że „ważne, by dotrzymała słowa”

Do sprawy – także w mediach społecznościowych – odniósł się również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Dziękuję wszystkim naszym ludziom, którzy walczą o Ukrainę, pracują na rzecz naszego państwa i pomagają bronić naszych interesów narodowych. Dziękuję również wszystkim naszym partnerom w UE i każdemu przywódcy osobiście za ten zdecydowany krok w imię Europy” – napisał prezydent Ukrainy.

Jak zaznaczył Zełenski, jego kraj „robi to, co konieczne, i ważne jest, aby UE również dotrzymała słowa”. „Otwarcie pierwszego klastra to znaczące wsparcie polityczne i moralne dla naszego państwa i naszych obywateli. Dziękujemy również Europie za całe jej inne wsparcie – wsparcie, które świadczy o prawdziwym przywództwie i pomaga nam chronić życie. Zrobiono wszystko, aby otworzyć kolejne klastry. Gratulujemy również Mołdawii tego kroku, który wspólnie podejmujemy” – podkreślił.