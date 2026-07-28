Od ponad roku Reform UK, partia będąca kontynuatorką dawnej Partii Brexitu, prowadziła w sondażach w Wielkiej Brytanii. W maju Reform UK w wyborach lokalnych zdobyła ponad 1 400 mandatów, a Partia Pracy podobną liczbę mandatów straciła. To właśnie te wybory były kroplą, która przelała czarę goryczy i doprowadziła do tego, że Starmer, który w 2024 roku doprowadził partię do efektownego wyborczego zwycięstwa w wyborach do Izby Gmin, musiał ustąpić ze stanowiska.

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Sondaże: Partia Pracy wraca na pozycję lidera sondaży

Burnham zastąpił Starmera na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii 20 lipca. Obecnie jest to najpopularniejszy polityk Partii Pracy. Swoją pozycję zawdzięcza udanym rządom w Manchesterze, gdzie był burmistrzem w latach 2017-2026.

W sondażu przeprowadzonym przez agencję badawczą Survation Partia Pracy po pierwszym tygodniu Burnhama na stanowisku premiera uzyskała 26 proc. wskazań i wyprzedziła Reform UK z poparciem 24 proc. W czerwcu, przed ustąpieniem Starmera, w sondażu tej samej pracowni Partia Pracy miała 19 proc., a Reform UK – 27 proc.

Partia Pracy wyszła na prowadzenie w sondażu przygotowanym przez agencję Survation po raz pierwszy od 3 maja 2025 roku. Uzyskała też najwyższe poparcie od 3 czerwca tego samego roku.

Z kolei w sondażu ośrodka More In Common Partia Pracy uzyskuje 28 proc., a Reform UK – 24 proc. Natomiast w sondażu YouGov Reform UK i Partia Pracy mają po 22 proc. – ale na fali wznoszącej jest partia Burnhama, która od maja zyskała 6 punktów procentowych poparcia. Reform UK ma z kolei najgorszy wynik w sondażu YouGov od marca 2025 roku.

Pytany o sondażowe odbicie Burnham mówił 27 lipca, że nie zamierza wpadać w przesadny entuzjazm, ale – jak dodał – jest zadowolony, że najwyraźniej udało mu się nawiązać więź ze społeczeństwem.

Kłopoty Reform UK i Nigela Farage'a

Tymczasem Reform UK mierzy się z kryzysem wywołanym zarzutami pod adresem Farage'a o to, że ten nie zgłosił darowizny w wysokości 5 mln funtów od przedsiębiorcy z branży kryptowalut Christophera Harborne'a oraz nie zgłosił wsparcia, jakie miał otrzymywać od swojego wieloletniego współpracownika George'a Cottrella. W związku z tymi zarzutami Farage zrzekł się mandatu posła, a jednocześnie zapowiedział ponowny start w swoim okręgu, co ma być formą poddania się ocenie wyborcom. W wyborach uzupełniających w Clacton-on-Sea w Essexie rywalem Farage będzie Hrabia Binface, czyli aktor Jonathan Harvey, który występuje z kubłem śmieci na głowie, a jego start w wyborach ma charakter żartu. Mimo to, wobec bojkotu wyborów uzupełniających przez główne partie brytyjskiego establishmentu, Hrabia Binface urasta do rangi najgroźniejszego rywala Farage'a.