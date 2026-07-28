Andy Burnham
Od ponad roku Reform UK, partia będąca kontynuatorką dawnej Partii Brexitu, prowadziła w sondażach w Wielkiej Brytanii. W maju Reform UK w wyborach lokalnych zdobyła ponad 1 400 mandatów, a Partia Pracy podobną liczbę mandatów straciła. To właśnie te wybory były kroplą, która przelała czarę goryczy i doprowadziła do tego, że Starmer, który w 2024 roku doprowadził partię do efektownego wyborczego zwycięstwa w wyborach do Izby Gmin, musiał ustąpić ze stanowiska.
Burnham zastąpił Starmera na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii 20 lipca. Obecnie jest to najpopularniejszy polityk Partii Pracy. Swoją pozycję zawdzięcza udanym rządom w Manchesterze, gdzie był burmistrzem w latach 2017-2026.
Czytaj więcej
Partia Pracy odrabia straty do prowadzącej w sondażach Reform UK, a nowo mianowany premier Andy Burnham zyskał największą popularność wśród brytyjs...
W sondażu przeprowadzonym przez agencję badawczą Survation Partia Pracy po pierwszym tygodniu Burnhama na stanowisku premiera uzyskała 26 proc. wskazań i wyprzedziła Reform UK z poparciem 24 proc. W czerwcu, przed ustąpieniem Starmera, w sondażu tej samej pracowni Partia Pracy miała 19 proc., a Reform UK – 27 proc.
Partia Pracy wyszła na prowadzenie w sondażu przygotowanym przez agencję Survation po raz pierwszy od 3 maja 2025 roku. Uzyskała też najwyższe poparcie od 3 czerwca tego samego roku.
Z kolei w sondażu ośrodka More In Common Partia Pracy uzyskuje 28 proc., a Reform UK – 24 proc. Natomiast w sondażu YouGov Reform UK i Partia Pracy mają po 22 proc. – ale na fali wznoszącej jest partia Burnhama, która od maja zyskała 6 punktów procentowych poparcia. Reform UK ma z kolei najgorszy wynik w sondażu YouGov od marca 2025 roku.
Pytany o sondażowe odbicie Burnham mówił 27 lipca, że nie zamierza wpadać w przesadny entuzjazm, ale – jak dodał – jest zadowolony, że najwyraźniej udało mu się nawiązać więź ze społeczeństwem.
Tymczasem Reform UK mierzy się z kryzysem wywołanym zarzutami pod adresem Farage'a o to, że ten nie zgłosił darowizny w wysokości 5 mln funtów od przedsiębiorcy z branży kryptowalut Christophera Harborne'a oraz nie zgłosił wsparcia, jakie miał otrzymywać od swojego wieloletniego współpracownika George'a Cottrella. W związku z tymi zarzutami Farage zrzekł się mandatu posła, a jednocześnie zapowiedział ponowny start w swoim okręgu, co ma być formą poddania się ocenie wyborcom. W wyborach uzupełniających w Clacton-on-Sea w Essexie rywalem Farage będzie Hrabia Binface, czyli aktor Jonathan Harvey, który występuje z kubłem śmieci na głowie, a jego start w wyborach ma charakter żartu. Mimo to, wobec bojkotu wyborów uzupełniających przez główne partie brytyjskiego establishmentu, Hrabia Binface urasta do rangi najgroźniejszego rywala Farage'a.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas