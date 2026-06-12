Gdzie zniknęła Elwira Nabiullina?

Rosyjski serwis Agentstwo podkreślił, że Nabiullina nie uczestniczyła w ostatnich dniach w naradzie z członkami rządu, poświęconej m.in. kwestiom gospodarczym, choć na poprzednich była z reguły obecna. Od tygodnia nie widziano jej też na wydarzeniach publicznych; m.in. jej nazwisko zniknęło z listy uczestników forum ekonomicznego w Petersburgu, choć miała tam wystąpić. Bank centralny tłumaczył jej nieobecność chorobą.

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– Nabiullina w ostatnich miesiącach stale mówiła, że jeśli nie zostaną ograniczone wydatki w budżecie, czyli – w tłumaczeniu na prosty język – jeśli nie zakończy się wojna i nie spadną wydatki na kompleks zbrojeniowy, na drony i resorty siłowe, to trzeba będzie zaostrzyć politykę monetarną – powiedział Radiu Swoboda ekonomista Władisław Żukowski.

Jak podkreślił, deficyt budżetowy za miesiące styczeń–maj przekroczył już 6 trylionów rubli (ponad 300 mld zł), był więc dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a jednocześnie o 13 proc. wzrosła masa pieniężna w gospodarce.

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– Trzeba kogoś dać ludowi na rozstrzelanie; powiedzieć, że ci źli liberałowie, którzy okopali się w rządzie, podkopują ekonomiczne sukcesy Putina. (...) Sektor siłowy lansuje ideę, że trzeba przejść na tzw. emisję celową, czyli włączyć drukarki i rozdawać pieniądze dużym przedsiębiorstwom przemysłu zbrojeniowego oraz bliskim Kremlowi przyjaciołom i oligarchom – ocenił Żukowski.

Rosyjski budżet pod presją wojny

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapytany o Nabiullinę na konferencji prasowej w czwartek, oznajmił, że choroba jest u ludzi normalnym zjawiskiem i życzył jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Elwira Nabiullina jest szefową rosyjskiego banku centralnego już trzecią kadencję, która kończy się w czerwcu przyszłego roku. Według rosyjskiego prawa jest to jej ostatnia kadencja.