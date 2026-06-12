Organizatorzy Jarocin Festiwal 2026 opublikowali podział koncertów na poszczególne dni i sceny. Jednocześnie rozpoczęła się sprzedaż biletów jednodniowych na tegoroczną edycję wydarzenia, która odbędzie się w dniach 16–19 lipca.

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Ruszyła sprzedaż biletów jednodniowych na Jarocin Festiwal 2026

Wraz z ogłoszeniem harmonogramu koncertów do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe. Pierwsza pula dostępna będzie do 3 lipca 2026 r. w cenie 199 zł. Od 4 lipca obowiązywać będzie druga pula w cenie 269 zł.

Organizatorzy podkreślają, że liczba biletów w poszczególnych pulach nie jest limitowana. Na bilety jednodniowe nie obowiązuje również zniżka dla mieszkańców.

Prawie 50 artystów podczas czterech dni festiwalu

Tegoroczna edycja Jarocin Festiwal zgromadzi blisko 50 wykonawców reprezentujących różne pokolenia i gatunki muzyczne. Program obejmuje zarówno legendy polskiej sceny rockowej, jak i najważniejszych przedstawicieli współczesnej alternatywy oraz młodych artystów rozpoczynających swoją drogę muzyczną.

Wśród ogłoszonych wykonawców znaleźli się m.in. Houk Generation X, który reaktywuje się na jedyny koncert, Lech Janerka, który pożegna się z jarocińską publicznością, a także Voo Voo, Zalewski, Acid Drinkers, Dezerter, Strachy na Lachy, Frontside, Variété, Happysad, Farben Lehre, Closterkeller, Lordofon, WaluśKraksaKryzys czy Bakshish.

Projekt specjalny „Moja krew, twoja krew”

Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji będzie koncert „Moja krew, twoja krew”, przygotowany z okazji 40. rocznicy filmu dokumentalnego o tym samym tytule.

W projekcie wystąpią zarówno legendy polskiej sceny muzycznej, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. Na scenie pojawią się m.in. Republika, Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins oraz Michał Wiraszko. Kierownikiem muzycznym przedsięwzięcia jest Leszek Biolik.

Wielkopolskie Rytmy Młodych i projekty specjalne

Integralną częścią festiwalu pozostaje przegląd Wielkopolskie Rytmy Młodych. W jego ramach publiczność zobaczy również projekty specjalne przygotowane w Amfiteatrze w Jarocinie.

16 lipca odbędzie się koncert „Kobiety Jarocina” z udziałem Renaty Przemyk i zaproszonych gości, poświęcony artystkom współtworzącym historię festiwalu. Tego samego dnia zespół Sad Smiles zaprezentuje własną interpretację albumu „Nowa Aleksandria” grupy Siekiera.

W programie znalazł się również specjalny koncert Nene Heroine „Na dobranoc”, który odbędzie się w Spichlerzu Polskiego Rocka.

Organizatorzy przypominają także o trwającym konkursie Wielkopolskie Rytmy Młodych 2026. Poznaliśmy już 20 półfinalistów, którzy wystąpią podczas koncertów półfinałowych i powalczą o awans do finału.

Zwycięzcy zaprezentują się 16 lipca podczas Jarocin Festiwal 2026, dołączając do grona wykonawców jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce.

Ogłoszenie podziału na sceny i dni oznacza wejście festiwalu w ostatni etap przygotowań. Tegoroczna edycja zapowiada się jako jedna z największych programowo odsłon wydarzenia w ostatnich latach, łącząc jubileusze, reaktywacje, koncerty pożegnalne, projekty specjalne oraz występy artystów młodego pokolenia.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca. Szczegółowy harmonogram koncertów oraz bilety dostępne są w oficjalnych kanałach festiwalu.