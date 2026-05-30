Program Jarocin Festiwal 2026 został skompletowany. Organizatorzy ogłosili ostatnich artystów, którzy wystąpią podczas 56. edycji najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. W dniach 16–19 lipca na dwóch scenach zaprezentuje się blisko 50 wykonawców reprezentujących różne pokolenia i muzyczne estetyki.

Krzysztof Zalewski z jednym z nielicznych koncertów tego lata

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie występ Krzysztofa Zalewskiego, który przed zapowiadaną przerwą koncertową zagra jeden z nielicznych koncertów w sezonie letnim właśnie w Jarocinie.

Artysta powraca do miasta, z którym związany jest jeden z ważniejszych momentów jego kariery. W 2017 r. zaprezentował tu koncert poświęcony twórczości Czesława Niemena, który później zaowocował albumem „Zalewski śpiewa Niemena”.

Podczas tegorocznej edycji Zalewski wystąpi dwukrotnie – z autorskim koncertem oraz jako uczestnik specjalnego projektu „Moja krew, twoja krew”.

Lordofon po raz pierwszy na Jarocin Festiwal

Po raz pierwszy w historii festiwalu do Jarocina przyjedzie Lordofon. Zespół należy dziś do najciekawszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej alternatywy, łącząc indie rock, rap, punkową energię i popową melodyjność.

Grupa ma w dorobku albumy „Koło”, „Passé” oraz „Niesamowita Trupa Pana Hiroszimy”, które przyniosły jej uznanie krytyków i publiczności.

W programie znalazł się również wyjątkowy koncert Mery Spolsky. Artystka zaprezentuje projekt „Mery Spolsky gra Kontrolę W. i Kosmetyki Mrs. Pinki”, inspirowany twórczością zespołów nowofalowych znanych publiczności festiwalu z lat 80.

Koncert będzie autorską interpretacją utworów związanych z historią jarocińskiej sceny i muzycznym hołdem dla jej alternatywnego dziedzictwa.

Bakshish wraca do miejsca, gdzie zaczęła się historia

Do Jarocina powróci również Bakshish – jeden z najważniejszych polskich zespołów reggae. Formacja już na początku swojej działalności związana była z festiwalem, trafiając do „Złotej Dziesiątki” Jarocina 1983.

Od ponad czterdziestu lat grupa pozostaje wierna brzmieniu roots reggae, wzbogacając je elementami dubu, soulu, jazzu i funku. W repertuarze nie zabraknie utworów, które ukształtowały pozycję zespołu na polskiej scenie.

Wśród ostatnich ogłoszeń znalazł się także Jacko Brango, czyli Szymon Paduszyński. Artysta zyskał rozpoznawalność dzięki debiutanckiemu albumowi „Za dużo gitar”, na którym gościnnie pojawili się m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Szroeder, Jamal i Neony.

Program uzupełniają przedstawiciele cięższych gatunków. Okrütnik, pochodzący z powiatu jarocińskiego, zaprezentuje mieszankę thrash, speed i black metalu. Do line-upu dołącza również Sick Saints, zespół inspirujący się zarówno glam rockiem lat 70., jak i amerykańską sceną metalową początku lat 80.

Michał Wiraszko: „To najbardziej muzyczny Jarocin w tym stuleciu”

Ogłoszeniu ostatnich artystów towarzyszy podsumowanie tegorocznego programu przez Michała Wiraszkę, dyrektora artystycznego i współorganizatora wydarzenia.

– To już ostatnie ogłoszenie koncertowe tegorocznego Jarocina. Najbardziej muzycznego i najliczniejszego pod względem artystycznym festiwalu w tym stuleciu. W dodatku hasło tegorocznego Jarocina mogłoby brzmieć „Tylko polski rock”, bo program festiwalu wspiera i opiera się w 100 proc. na lokalnych artystach. Prawie 50 koncertów i kilkadziesiąt wydarzeń towarzyszących sprawiają, że zapraszam w tym roku do Jarocina szczególnie gorąco – mówi Wiraszko.

Dyrektor artystyczny podkreśla również osobisty wymiar tegorocznej edycji.

– Z ogromną radością wystąpię też przed publicznością na festiwalu, któremu poświęciłem całe serce i siły w ostatnim roku – dodaje.

Jarocin Festiwal 2026 z pełnym line-upem

Tegoroczny program łączy legendy polskiej muzyki, najważniejszych przedstawicieli sceny alternatywnej oraz młode zespoły rozpoczynające swoją drogę artystyczną. Wśród wcześniej ogłoszonych wykonawców znaleźli się m.in. Lech Janerka, Houk Generation X, Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Strachy na Lachy, Frontside, Happysad, Farben Lehre, Closterkeller, WaluśKraksaKryzys, Variété, Negatyw, Spięty, Kasia Lins oraz Republika w ramach projektu „Moja krew, twoja krew”.

Integralną częścią programu pozostają także Wielkopolskie Rytmy Młodych, projekty specjalne „Kobiety Jarocina” i „Sad Smiles grają Nową Aleksandrię” oraz wydarzenia towarzyszące, w tym zapowiadana konferencja branżowa.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca. Organizatorzy podkreślają, że będzie to jedna z największych i najbardziej różnorodnych programowo edycji wydarzenia w ostatnich latach.