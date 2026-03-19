„Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin”. Specjalny projekt łączy pokolenia na Jarocin Festiwal 2026

Legendarny film, nowe interpretacje i międzypokoleniowe duety. Ogłoszono skład projektu specjalnego Jarocin Festiwal i Męskie Granie 2026.

Publikacja: 19.03.2026 13:13

Paweł Gumola

Foto: Materiały Prasowe

Poznaliśmy skład projektu specjalnego „Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin”, który zostanie zaprezentowany podczas Jarocin Festiwal 2026 oraz w ramach trasy Żywiec Męskie Granie 2026. Wydarzenie przygotowano z okazji 40. rocznicy powstania kultowego filmu dokumentalnego „My Blood, Your Blood”.

Projekt inspirowany legendarnym filmem BBC

Koncert „Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin” nawiązuje do dokumentu zrealizowanego podczas festiwalu w Jarocinie w 1986 r.. Film, wyreżyserowany przez Andrzeja Kostenkę, stał się jednym z najważniejszych zapisów polskiej sceny alternatywnej lat 80. i przyczynił się do jej międzynarodowej rozpoznawalności.

Czterdzieści lat później projekt powraca w nowej formule. Na scenie spotkają się przedstawiciele różnych pokoleń, którzy wspólnie zinterpretują utwory znane z filmu, nadając im współczesne brzmienie.

Premierowe wykonanie materiału odbędzie się podczas Jarocin Festiwal 2026 (16–19 lipca), a następnie projekt zostanie zaprezentowany w ramach trasy Męskie Granie:

  • 8 sierpnia 2026 – Kraków
  • 21 sierpnia 2026 – Warszawa

Skład „Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin”

W projekcie wezmą udział artyści reprezentujący różne pokolenia polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawią się m.in. Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Mateusz Pospieszalski oraz Michał Wiraszko.

W wybranych koncertach wystąpią także Krzysztof Zalewski (Jarocin oraz finał w Warszawie), Mery Spolsky oraz Kasia Lins (wyłącznie podczas Jarocin Festiwal).

Czytaj więcej

Houk
Muzyka popularna
Powrót Houk po 30 latach i jubileusze legend. Nowe ogłoszenia Jarocin Festiwal 2026

Line-up uzupełniają przedstawiciele młodszego pokolenia: Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel oraz Szymon Jarmuła.

Międzypokoleniowe duety i nowa interpretacja klasyki

Podczas koncertów publiczność usłyszy utwory z lat 80. wykonywane przez oryginalnych artystów w nowych, międzypokoleniowych konfiguracjach. Projekt zakłada zestawienie ikon polskiej sceny z młodymi twórcami, co ma nadać klasycznym kompozycjom nowy kontekst.

Pomysłodawcą projektu jest Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal.

– Czterdzieści lat minęło od pamiętnego Jarocina i filmu „My Blood, Your Blood”, który wypromował polską muzykę na świecie i miał znaczenie społeczne. Dziś świat ponownie potrzebuje ważnych treści, a publiczność – szczerych wypowiedzi artystów. Z taką ideą powstał projekt „Moja krew, twoja krew” – podkreśla Wiraszko.

Zespół pod kierownictwem Leszka Biolika i gość specjalny

Artystom towarzyszyć będzie zespół pod kierownictwem Leszka Biolika, basisty zespołu Republika. Organizatorzy zapowiadają także udział specjalnego gościa podczas koncertu w Jarocinie. Szczegóły mają zostać ujawnione w kwietniu.

Czytaj więcej

Acid Drinkers
Festiwale
Jarocin Festiwal 2026: „Wraca nowe!” Ogłoszenie pierwszych artystów

Ambasadorem projektu jest również Leszek Gnoiński, który podkreśla znaczenie muzyki lat 80. jako nośnika emocji i społecznego przekazu.

Jarocin Festiwal 2026 – kolejne ogłoszenia

Projekt „Moja krew, twoja krew: MG x Jarocin” jest jednym z kluczowych punktów programu 56. edycji festiwalu. Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się m.in. Houk (reaktywacja), Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Sztywny Pal Azji, The Bill, Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino oraz Wojtek Szumański.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca.

Alicja będzie reprezentować Polskę w Wiedniu
Muzyka popularna
Alicja wygrała preselekcje Eurowizji i to ona zaśpiewa w Wiedniu
Houk
Muzyka popularna
Powrót Houk po 30 latach i jubileusze legend. Nowe ogłoszenia Jarocin Festiwal 2026
Poprzednio kwalifikacje do Eurowizji wygrała Justyna Steczkowska
Muzyka popularna
Wielkie wątpliwości przed polską preselekcją Eurowizji po zaskakujących zmianach
Florence Welch na czele The Machine w Tauron Arenie Kraków będzie promować m.in. swój album „Everybo
Muzyka popularna
Horror Florence. Teraz zaśpiewa w Krakowie. Pierwszy raz w Polsce wystąpi Rush
