Arcybiskup Józef Michalik nie żyje
Arcybiskup Józef Michalik zmarł w niedzielę 3 maja, miał 85 lat. O jego śmierci w poniedziałek poinformowała Kuria Metropolitalna w Przemyślu.
„W 5. Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2026 roku, w 85. roku życia, 61. roku kapłaństwa i 39. roku biskupstwa, odszedł do Domu Ojca arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego” – czytamy w komunikacie. Informacja dotycząca daty i przebiegu uroczystości pogrzebowych ma zostać podana do wiadomości w późniejszym czasie.
Odejście abp. Michalika i kilku innych hierarchów na emerytury nie oznacza, że Kościół w Polsce stanie się bardziej „otwarty". Jego nauczanie pozos...
Józef Michalik był w latach 1986–1993 biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowski (do 1992 gorzowskim), a następnie, do 2016 r., arcybiskupem metropolitą przemyskim. Hierarcha pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1999–2004), zaś w latach 2004–2014 był przez dwie kadencje przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (2004–2014), a w latach 2011–2014 również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Józef Michalik urodził się w 1941 r. w Zambrowie, ukończył miejscowe liceum ogólnokształcące. Po maturze wstąpił w 1958 r. do Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1964 r. z rąk biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. Został wikariuszem w parafii w rejonie Ostrowi Mazowieckiej, a po roku trafił na czteroletnie studia z teologii dogmatycznej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Naukę kontynuował w Rzymie, po trzech latach studiów na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) uzyskał doktorat.
Arcybiskup Józef Michalik, fotografia z 13 grudnia 2015 r.
Późniejszy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wrócił do kraju w 1973 r. i został wicekanclerzem Kurii Biskupiej w Łomży, na miejscowym Wyższym Seminarium Duchownym wykładał teologię dogmatyczną i homiletykę. Po kilku latach wrócił do Rzymu, gdzie trafił do Papieskiej Rady ds. Świeckich. W połowie 1978 r. został rektorem Kolegium Polskiego, na początku 1979 r. otrzymał od papieża Jana Pawła II tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.
