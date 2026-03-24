Jestem stary, chory, nie oglądam telewizji i nie słucham radia. Jedynie wieczorem, razem z telewizją „Trwam” odmawiam różaniec i uczestniczę w Apelu Jasnogórskim. Między różańcem i Apelem, jak ksiądz Arcybiskup zapewne wie, ma miejsce krótkie rozważanie, niekiedy bardzo piękne, a niekiedy bardzo dla mnie trudne. W czwartki przemawia zazwyczaj pan Macierewicz.

I otóż 19 marca, w Uroczystość Św. Józefa, w katolickiej telewizji, między jedną i drugą modlitwą, z powołaniem się na Ewangelię, Macierewicz wygłosił przemówienie pełne nienawiści, kłamstw i oszczerstw. Nie streszczam tego dziwnego przemówienia, jest dostępne w internecie. Ja osobiście znam niemal na pamięć wymysły i oszczerstwa Macierewicza, ale to oskarżenie wstrząsnęło mną tak, że postanowiłem dłużej nie czekać, ale pisać i wołać. Już dawno nosiłem się z zamiarem napisać do Przewodniczącego KEP – i teraz nadeszła pora na realizację.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci kilkakrotnie słałem prośbę do Przewodniczącego KEP i innych biskupów, aby zechcieli ocenić, czy media: Radio Maryja, Telewizja „Trwam” i „Nasz Dziennik” są rzeczywiście mediami katolickimi. Prosiłem także, aby podjęli odpowiednie działania, które tylko biskupi podjąć mogą.

Ja w tych mediach odnajdywałem kłamstwa i oszczerstwa splecione ze straszeniem, że oto wrogie siły – zagraniczne, ale także nasze rodzime – dążą do zniszczenia Radia Maryja, Kościoła, Polski i polskiej kultury.

Byłem świadkiem, jak poważni ludzie opuszczali Kościół mówiąc, że skoro biskupi nie reagują na podłość w Kościele, to przynależność do takiego Kościoła nie ma sensu. Byłem świadkiem, jak starsi, często chorzy, życzliwi i dobrzy ludzie, nasłuchawszy się oskarżeń przeplatanych modlitwą, a płynących z maryjnego radia, stawali się agresywni, widzący wszędzie wroga, po prostu chorzy. Byłem świadkiem, jak dzięki tym „niby katolickim” mediom, łamały się znajomości, braterstwa i przyjaźnie.