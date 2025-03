Kiedy czyta się polską historię z lat przedrozbiorowych, to okazuje się, że znajdujemy tam wiele podobieństw do naszych czasów: pogarda do inaczej myślących, przekonanie o posiadaniu jedynej prawdy, chęć zniszczenia inaczej myślących. Tamta historia sprzed rozbiorów powinna być wielkim memento dla dzisiejszych pokoleń. Nasze czasy nie są wcale łatwiejsze.

W tym moim krótkim tekście pragnę do wszystkich Polaków zawołać: „obudźcie się”!!! To moje wołanie najgłośniej kieruję do liderów partyjnych. Wielu z was znam. Zrobiliście wiele dobrego (choć nie zawsze wasze działanie tak oceniam), ale czas zrobić rachunek sumienia. Nie oskarżam tylko jednej strony. Nikt nie jest tu bez winy.

Musimy odpartyjnić Kościół!!!

Jest jeszcze jedna ważna, a dla mnie najtrudniejsza i najboleśniejsza sprawa. Kłamstwo, a nawet nienawiść wdarła się także do Kościoła katolickiego, czyniąc z niego polityczną partię. Polski Kościół od wielu lat jest stygmatyzowany nacjonalizmem, ale to, co dokonało się po tragedii smoleńskiej – to pobojowisko.

Zakłamanie zatryumfowało nie tylko w audycjach „katolickiego głosu w twoim domu”, ale także w nauczaniu wielu biskupów. Demoralizacja zatoczyła szerokie kręgi, a wielu dobrych katolików odeszło z Kościoła, oświadczając, że nie mogą należeć do Kościoła, w którym fałsz, a nawet nienawiść ma prawo obywatelstwa.