Na Jasnej Górze podczas Motocyklowego Zloty Gwiaździstego abp Jędraszewski skrytykował zmiany w programach nauczania historii, języka polskiego i geografii. Stwierdził, że ograniczanie tych przedmiotów ma na celu stworzenie z polskiej młodzieży „masy bezwolnej do pracy na niemieckich polach szparagowych”. Hierarcha porównał te działania bezpośrednio do założeń programowych Adolfa Hitlera.

– Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler – nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na dzisiaj niemieckich polach szparagowych – powiedział. – Nie można do tego dopuścić – dodał.

Europosłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza oraz Bartosz Arłukowicz publicznie potępili te słowa, nazywając je „fanatyzmem” i „szaleństwem”, jednocześnie wzywając Episkopat do radykalnej reakcji wobec arcybiskupa.

Obrona krzyża i nawiązania do sowietów

Podczas niedzielnej mszy świętej na błoniach jasnogórskich, odprawionej dla kilkudziesięciu tysięcy uczestników Rajdu Katyńskiego, abp Jędraszewski kontynuował retorykę opartą na analogiach historycznych. Nawiązał do apelu Jana Pawła II z 1997 roku o obronę krzyża w przestrzeni publicznej.

Hierarcha ocenił, że osoby usuwające krzyże z urzędów czy szpitali „wpisują się w haniebną tradycję sowietów i hitlerowców”. Jako przykład „potwornej prowokacji” podał wpis radnej ze Stargardu, która pozytywnie skomentowała incydent płonącego krzyża papieskiego w Warszawie.

Poparcie dla prezydenta

W kazaniu poruszony został również temat aborcji w kontekście zapaści demograficznej. Arcybiskup skrytykował środowiska promujące lekarkę z Oleśnicy, nazywając ich działania „żniwem cywilizacji śmierci”. – Jak można myśleć o tych środowiskach, które panią ginekolog z Oleśnicy chcą uczynić człowiekiem roku? (...) Przerażające żniwo cywilizacji śmierci – mówił Marek Jędraszewski.

W tym kontekście hierarcha jednoznacznie poparł decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Weroniki Krawczyk, skazanej za zniesławienie lekarza, który miał nakłaniać ją do aborcji. – Na szczęście mamy takiego prezydenta, dla którego są ciągle aktualne ważne fundamentalne wartości Boże i ludzkie – powiedział arcybiskup.

Symbolika „żelaznych rumaków”

Zwracając się do uczestników Zlotu Gwiaździstego, organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, arcybiskup nadał ich pasji wymiar patriotyczny. – Wasze żelazne rumaki nasuwają wspomnienia historyczne odnoszące się najpierw do naszej husarii, ale także do tych niezłomnych konfederatów barskich – mówił. Zaznaczył, że w 1768 roku podjęli oni na Jasnej Górze „nierówną walkę o suwerenność Polski chylącej się wtedy ku upadkowi”, sugerując analogię do czasów współczesnych.