Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej w rozmowie z RMF FM mówiła o pomyśle przywrócenia uczniom obowiązkowych i ocenianych prac domowych. – Nie planujemy zmian w tej chwili. Pamiętam, że w 2023 roku był postulat, by dzieci miały czas na naukę własną i na odpoczynek. Proszę pamiętać, że nauczyciel zadaje. Lektury nie są elementem prac domowych, natomiast motywować do nauki potrafią i nauczyciele, i rodzice – powiedziała.

Barbara Nowacka: Abp Jędraszewski kłamie. To wstyd i hańba dla Kościoła

Posłanka Koalicji Obywatelskiej odniosła się również do słów arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który stwierdził, że resort edukacji chce zrobić z polskich szkół to samo, co chciał zrobić Adolf Hitler – nauczać tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagów.

– To są obrzydliwe kłamstwa i Jędraszewski przyzwyczaił nas do swoich bardzo niskich standardów. Dziwię się biskupom, księżom i praktykującym katolikom, że nie powiedzą, by przestał kłamać. Opowiada bzdury nieprawdy, aż wstyd przynosi Kościołowi i innym biskupom. (...) Niczego się nie wycina. Wzmacniamy nauczanie historii, wychowanie patriotyczne jest jednym z elementów polityki oświatowej państwa. Zmieniają się podstawy programowe, po deformie Zalewskiej zmienialiśmy podstawy, by dzieciaki w siódmej klasie miały przestrzeń do refleksji nad tym, czego się uczą, żeby nie pędzić z programem, ale nie są to wycinania, tylko normalne w procesie edukacji zmiany. Pan Jędraszewski nie wie i kłamie i to wstyd i hańba dla biskupów i Kościoła, że ktoś taki, kto wcześniej nienawidził społeczności LGBT, który z ambony hejtował kobiety, hejtował gejów i lesbijki, nadal funkcjonuje – mówiła ministra.

Nowacka zapowiedziała również zmiany w programie lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa. – Po pierwsze symboliczna zmiana nazwy. Przedmiot będzie się nazywał prawdopodobnie Kształcenie obronne. Będziemy kładli nacisk na cyberumiejętności, na cyberobronę, na odpowiednie umiejętności zareagowania w sytuacjach kryzysowych. (...) Znacznie więcej praktyki. Na tym polega cała reforma Kompas Jutra, że pokazujemy nie tylko teorię na wysokim poziomie, ale dodajemy te elementy praktyczne - zapowiedziała.

Czytaj więcej Polityka Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od 1 września Minister edukacji Barbara Nowacka (KO) ogłosiła, że od 1 września edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa w szkołach podstawowych (od 4 klasy) i pona...

W kwestii Edukacji zdrowotnej i krytycznego stanowiska Kościoła Nowacka powiedziała, że zobowiązuje ją rozmowa z Kościołem na temat lekcji religii. – Kiedy 1,5 roku temu biskupi byli w MEN i wyrazili swoje wątpliwości dotyczące edukacji zdrowotnej, sprawiało to wrażenie spotkania transakcyjnego. Mówili, że odpuszczą awanturę wokół edukacji zdrowotnej, ale proszą wolniej wprowadzać zmiany dotyczące religii. Rząd nie prowadzi tego typu transakcji. Jedna lekcja religii jest, przyjęła się i nie ma żadnej burzy, a Kościół w ramach takiej drobnej zemsty urządził awanturę wokół edukacji zdrowotnej – stwierdziła.

– Podstawa programowa w tej chwili powstaje, jest tworzona przez ekspertów, natomiast już się wypowiadają, że to jest sprzeczne z wartościami rodzinnymi. Chciałabym zapytać, jakim prawem ktoś mówi, że zdrowie psychiczne czy higiena jest niezgodna z tradycyjnymi wartościami? Jestem Polką. Higiena, zdrowie psychiczne, dobra dieta i ruch to też nasze tradycje narodowe – powiedziała.