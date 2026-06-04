TOI-199b należy do grupy olbrzymich planet, jednak w dużym stopniu się od nich różni. Nie jest zimny jak Jowisz i Saturn, które znajdują się daleko od Słońca, nie należy też do grupy „gorących Jowiszów”, które krążą blisko swoich gwiazd. To obiekt pośredni, umiarkowanie ciepły. Jest przy tym wyjątkowo interesujący dla naukowców, chociażby z tego względu, że do tej pory udało się zidentyfikować zaledwie kilka takich planet. Ponadto jest też pierwszą taką planetą, której atmosferę udało się przeanalizować.

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Metan w atmosferze potwierdza przewidywania naukowców

TOI-199b krąży wokół gwiazdy oddalonej od Ziemi o ponad 330 lat świetlnych i wykonuje obieg mniej więcej co 100 dni. Jej temperatura wynosi około 175 stopni Fahrenheita, czyli około 79 stopni Celsjusza. Choć dla człowieka taka temperatura nadal jest bardzo wysoka, w porównaniu do tej, jaka panuje na innych olbrzymich planetach, jest stosunkowo łagodna. „Gorące Jowisze” mogą osiągać temperatury liczone w tysiącach stopni, a na zimnych gazowych olbrzymach z Układu Słonecznego temperatury spadają setki stopni poniżej zera.

Do zbadania atmosfery TOI-199b wykorzystano spektroskopię transmisyjną. Ta metoda polega na analizie światła gwiazdy, które przechodzi przez atmosferę planety, gdy ta przesuwa się przed tarczą swojej gwiazdy. Cząsteczki obecne w atmosferze pochłaniają określone długości fal, zostawiając w widmie światła charakterystyczny ślad. Artykuł opisujący badanie został opublikowany w czasopiśmie „Astronomical Journal”. Omówienie badania znalazło się z kolei na portalu Astrobiology.com.

Dane z Teleskopu Jamesa Webba pokazały, że atmosfera planety pochłania światło w sposób typowy dla metanu. Wyniki potwierdziły przypuszczenia naukowców, ponieważ już wcześniejsze modele zakładały, że umiarkowanie ciepłe gazowe olbrzymy powinny zawierać ten związek. Naukowcy zauważyli też ślady, które mogą wskazywać na obecność amoniaku i dwutlenku węgla.

Badanie może pomóc zrozumieć ewolucję planet

Zdaniem autorów pracy dalsze obserwacje pozwolą dokładniej określić proporcje gazów w atmosferze TOI-199b. To z kolei pomoże udoskonalić modele opisujące powstawanie i ewolucję planet oraz ich atmosfer. Badacze podkreślają, że analiza takich obiektów jest cenna również dla lepszego zrozumienia atmosfery Ziemi.

TOI-199b jest pierwszą umiarkowanie ciepłą planetą olbrzymią, której atmosferę udało się zbadać tak szczegółowo. Sukces obserwacji sprawił, że teraz naukowcy chcą poświęcić więcej czasu na analizę podobnych egzoplanet. Dzięki temu będą mogli sprawdzić, czy TOI-199b jest wyjątkowym przypadkiem, czy jest podobny do innych tego typu obiektów.