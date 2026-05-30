Naukowcy ostrzegają, że zdrowa dieta może nie wystarczyć, by zniwelować skutki regularnego picia alkoholu
Zdrowe odżywianie jest traktowane jako profilaktyka przed chorobami przewlekłymi, ale najnowsze badanie opublikowane w czasopiśmie „Alcohol and Alcoholism” pokazuje, że nie zawsze może ono neutralizować skutki innych złych nawyków. Autorki badania Kailyn Lowder i Jimikaye Beck Courtney postanowiły sprawdzić, jak dieta i alkohol wpływają na przewlekły stan zapalny w organizmie.
Badaczki podkreślają, że długotrwale utrzymujący się w organizmie stan zapalny, może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, nowotworów i niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Omówieniem wyników badań zajął się portal PsyPost.
W badaniu wzięło udział 91 dorosłych osób w wieku od 21 do 44 lat. Wszyscy uczestnicy mieli BMI wynoszące co najmniej 25, czyli byli klasyfikowani jako osoby z nadwagą lub otyłością. Uczestników podzielono na osoby niepijące, pijące mało, pijące umiarkowanie i dużo. Przez 21 dni uczestnicy codziennie raportowali spożycie alkoholu. Badaczki analizowały także jakość ich diety. Na początku i na końcu badania zebrano szczegółowe dane żywieniowe, a po trzech tygodniach wykonano badania krwi pod kątem markerów zapalnych.
Jakie były wyniki? Gdy analizowano jedynie dzienne zapisy spożycia alkoholu z okresu badania, nie wykazano wyraźnych zależności między średnią dzienną liczbą wypitych drinków a poziomem białek zapalnych we krwi. Inny obraz pojawił się po uwzględnieniu nawyków alkoholowych z poprzedniego miesiąca. Wtedy okazało się, że regularne, umiarkowane lub duże picie wiązało się z niekorzystnymi zmianami w poziomie wybranych markerów zapalnych.
Było to szczególnie widoczne w przypadku kobiet. U uczestniczek pijących umiarkowanie i dużo stwierdzono wyższy poziom białka C-reaktywnego niż u kobiet pijących mało. U mężczyzn podobnej zależności nie zaobserwowano. Według autorek wynika to z tego, że kobiety zwykle metabolizują alkohol inaczej niż mężczyźni i mogą osiągać wyższe stężenie alkoholu we krwi po wypiciu tej samej ilości.
Jeśli chodzi o dietę, jej lepsza jakość faktycznie wiązała się z nieco niższym poziomem części markerów zapalnych. Autorki odkryły, że spożywanie pełnoziarnistych produktów mogło obniżać poziom interleukiny 6, natomiast większa ilość tłuszczów nasyconych była związana z jej wzrostem. Efekt stosowania zdrowej diety był jednak ograniczony i nie niwelował wyższego stanu zapalnego, jaki badaczki zaobserwowały u osób pijących umiarkowanie i dużo.
Autorki zaobserwowały również, że kobiety pijące niewielkie ilości alkoholu miały niższy poziom CRP niż kobiety pijące więcej, ale nie niższy niż osoby niepijące.
