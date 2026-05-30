Pracodawca może ograniczyć urlopy w okresie wzmożonej pracy, ale nie może całkowicie pozbawić pracowników prawa do wypoczynku
Zdarza się, że pracodawcy chcą zablokować możliwość wzięcia urlopu w miesiącach szczególnie intensywnej pracy. Często dzieje się tak w firmach z branż sezonowych, np. działających w miejscowościach turystycznych nad morzem lub w okresie zbiorów w firmach powiązanych z rolnictwem. Takie potrzeby pracodawcy są zrozumiałe, jednak nie oznacza to, że firma ma pełną swobodę w ograniczaniu prawa do wypoczynku.
Zasadą jest, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeśli pracodawca nie tworzy takiego planu, termin urlopu ustala po porozumieniu z pracownikiem. Gdy nie jest to możliwe, ostateczną decyzję podejmuje pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski zatrudnionych i konieczność zapewnienia normalnej pracy firmy. Oznacza to, że pracodawca może nie zgodzić się na urlop w szczególnie trudnym organizacyjnie czasie, ale nie może całkowicie wyłączyć prawa do urlopu w danym okresie – informuje Prawo.pl.
Należy przy tym dodać, że są pewne wyjątki dotyczące sytuacji, w których pracownik sam może wskazać termin urlopu.
Jak informuje Prawo.pl, regulamin pracy może przewidywać ograniczenia urlopowe w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracę, ale muszą być one rozsądne i nie naruszać przy tym prawa pracownika do wypoczynku. Oznacza to, że ograniczenia nie mogą obejmować zbyt długiego czasu, ponieważ wtedy pracownik realnie traciłby możliwość wypoczynku. Ponadto w regulaminie musi być informacja, że ograniczenie nie dotyczy urlopów po urlopach rodzicielskich ani urlopu na żądanie.
Pracodawca powinien też dopuszczać możliwość indywidualnej oceny sytuacji i w szczególnych przypadkach przychylić się do wniosku pracownika, np. gdy ten samotnie opiekuje się dzieckiem lub gdy jest zatrudniony czasowo.
