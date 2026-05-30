Zdarza się, że pracodawcy chcą zablokować możliwość wzięcia urlopu w miesiącach szczególnie intensywnej pracy. Często dzieje się tak w firmach z branż sezonowych, np. działających w miejscowościach turystycznych nad morzem lub w okresie zbiorów w firmach powiązanych z rolnictwem. Takie potrzeby pracodawcy są zrozumiałe, jednak nie oznacza to, że firma ma pełną swobodę w ograniczaniu prawa do wypoczynku.

Kiedy pracodawca musi udzielić urlopu?

Zasadą jest, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeśli pracodawca nie tworzy takiego planu, termin urlopu ustala po porozumieniu z pracownikiem. Gdy nie jest to możliwe, ostateczną decyzję podejmuje pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski zatrudnionych i konieczność zapewnienia normalnej pracy firmy. Oznacza to, że pracodawca może nie zgodzić się na urlop w szczególnie trudnym organizacyjnie czasie, ale nie może całkowicie wyłączyć prawa do urlopu w danym okresie – informuje Prawo.pl.

Należy przy tym dodać, że są pewne wyjątki dotyczące sytuacji, w których pracownik sam może wskazać termin urlopu.

Pierwsza taka sytuacja występuje wtedy, gdy urlop wypoczynkowy ma rozpocząć się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, uzupełniającym urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim lub innym urlopie związanym z rodzicielstwem. W takim przypadku pracodawca nie może odmówić, nawet jeśli wewnętrzny regulamin przewiduje ograniczenia urlopowe w danym miesiącu.

Drugim przypadkiem jest urlop na żądanie. Pracownik ma prawo do czterech takich dni w roku kalendarzowym. Pracodawca może odmówić wolnego tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy jego szczególny interes wymaga obecności tej osoby w pracy. Nie wolno jednak z góry zapisać w regulaminie, że urlop na żądanie nie przysługuje na przykład w lipcu lub sierpniu.

Pracodawca może ograniczyć terminy udzielania urlopów, ale nie zakazać

Jak informuje Prawo.pl, regulamin pracy może przewidywać ograniczenia urlopowe w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracę, ale muszą być one rozsądne i nie naruszać przy tym prawa pracownika do wypoczynku. Oznacza to, że ograniczenia nie mogą obejmować zbyt długiego czasu, ponieważ wtedy pracownik realnie traciłby możliwość wypoczynku. Ponadto w regulaminie musi być informacja, że ograniczenie nie dotyczy urlopów po urlopach rodzicielskich ani urlopu na żądanie.

Pracodawca powinien też dopuszczać możliwość indywidualnej oceny sytuacji i w szczególnych przypadkach przychylić się do wniosku pracownika, np. gdy ten samotnie opiekuje się dzieckiem lub gdy jest zatrudniony czasowo.