Nowe przepisy znowelizowały ustawę – Prawo o ruchu drogowym m.in. w zakresie korzystania z hulajnóg elektrycznych przez małoletnich. Tym samym o nowych zasadach pamiętać powinni ich rodzice i opiekunowie.

Nowe zasady dla użytkowników hulajnóg elektrycznych już obowiązują

Przed wejściem w życie nowych przepisów hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych mogły poruszać się dzieci, które ukończyły 10. rok życia. Od 3 marca 2026 r. prawo takie mają dopiero dzieci po ukończeniu 13. roku życia.

Tym samym małoletni, którzy nie mają jeszcze 13 lat, nie mogą poruszać się e-hulajnogą, nawet będąc pod opieką pełnoletniego opiekuna, po większości dróg. Mowa o jezdniach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także o chodnikach, poboczach i ścieżkach rowerowych, które znajdują się w pasie drogowym takich dróg.

Zgodnie z nowymi przepisami dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13. roku życia, mogą jeździć elektryczną hulajnogą wyłącznie w strefie zamieszkania, a więc m.in. po drogach wewnętrznych, alejkach czy osiedlowym chodniku. Zawsze też muszą znajdować się wtedy pod opieką osoby dorosłej.

Młodzież w wieku od 13. do 18. roku życia może poruszać się e-hulajnogą po drogach publicznych, jednak tylko pod warunkiem posiadania przy sobie jednego z dwóch poniższych dokumentów:

karty rowerowej,

prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych. Policyjne statystyki

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, podwyższenie minimalnego wieku kierujących e-hulajnogami to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem dzieci. Według policyjnych statystyk w 2024 r. kierujący hulajnogami elektrycznymi spowodowali 372 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a 400 zostało rannych. Natomiast według wstępnych danych z 2025 r. miały miejsce 1164 wypadki z udziałem e-hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a 1062 zostały ranne. Ponadto w połowie 2025 r. wśród uczestników wypadków z udziałem e-hulajnóg aż 70 proc. stanowiły osoby poniżej 17. roku życia.

Jazda hulajnogą elektryczną a ubezpieczenie NNW i OC

W związku z tym, że e-hulajnoga rozwija prędkość do 20 km/h, może doprowadzić do poważnych obrażeń lub znaczących szkód. Z tego powodu, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, powołując się na słowa Rzecznika Finansowego, warto wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Trzeba przy tym pamiętać, że następstwa wypadków na hulajnogach elektrycznych mogą nie być uwzględniane przez zakres ochrony. Wszystko zależy od treści ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

Poza ubezpieczeniem NNW ochronę dla użytkowników e-hulajnóg zapewnia ubezpieczenie OC. Chroni przed kosztami szkód wyrządzonych innym podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Jednak przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto sprawdzić, jakie są wyłączenia odpowiedzialności.

Kolejne nowe przepisy już od 3 czerwca - kaski będą obowiązkowe

Ważna zmiana w przepisach zacznie obowiązywać 3 czerwca 2026 r. Od tego dnia rowerzyści do 16. roku życia będą musieli obowiązkowo używać kasków. Nowe przepisy dotyczą również użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Za jazdę bez kasku grożą kary.