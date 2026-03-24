Specjalne strefy, ograniczające ruch hulajnóg elektrycznych – taką odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z ich udziałem przygotowali białostoccy strażnicy miejscy. Jest to pokłosie licznych sygnałów ze strony mieszkańców, zaś celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie porządku w przestrzeni publicznej. Co dokładnie wynika z regulacji?

Reklama Reklama

Zakaz hulajnóg w Białymstoku

„Głównym celem wprowadzonych zmian jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej – w szczególności pieszych, dzieci oraz osób starszych – a także zwiększenie porządku w przestrzeni miejskiej” – czytamy na stronie bialystok.pl.

Działania wdrażające nowe regulacje realizowane są we współpracy Straży Miejskiej z operatorem, zajmującym się wynajmem elektrycznych hulajnóg. Jak czytamy, nowe przepisy obejmą obszary o dużym natężeniu ruchu – dotyczy to m.in. śródmiejskiej przestrzeni publicznej (Rynek Kościuszki, obszar wokół Ratusza, Katedry i pomnika Józefa Piłsudskiego, dziedziniec przed Pałacem Branickich, Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego), a także parków miejskich: Parku Starego im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Parku Planty, Parku Branickich i Bulwarów im. Z. Kościałkowskiego.

„W trosce o bezpieczeństwo pieszych, w porozumieniu z firmą Bolt, nie można już wjeżdżać i parkować hulajnogami elektrycznymi należącymi do tego operatora w ścisłym centrum Białegostoku. (...) Oznacza to, że hulajnoga elektryczna Bolt na tych obszarach wytraca prędkość i się zatrzymuje” – napisał na swoim koncie w serwisie Facebook zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.