Specjalne strefy, ograniczające ruch hulajnóg elektrycznych – taką odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z ich udziałem przygotowali białostoccy strażnicy miejscy. Jest to pokłosie licznych sygnałów ze strony mieszkańców, zaś celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie porządku w przestrzeni publicznej. Co dokładnie wynika z regulacji?
„Głównym celem wprowadzonych zmian jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej – w szczególności pieszych, dzieci oraz osób starszych – a także zwiększenie porządku w przestrzeni miejskiej” – czytamy na stronie bialystok.pl.
Działania wdrażające nowe regulacje realizowane są we współpracy Straży Miejskiej z operatorem, zajmującym się wynajmem elektrycznych hulajnóg. Jak czytamy, nowe przepisy obejmą obszary o dużym natężeniu ruchu – dotyczy to m.in. śródmiejskiej przestrzeni publicznej (Rynek Kościuszki, obszar wokół Ratusza, Katedry i pomnika Józefa Piłsudskiego, dziedziniec przed Pałacem Branickich, Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego), a także parków miejskich: Parku Starego im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Parku Planty, Parku Branickich i Bulwarów im. Z. Kościałkowskiego.
„W trosce o bezpieczeństwo pieszych, w porozumieniu z firmą Bolt, nie można już wjeżdżać i parkować hulajnogami elektrycznymi należącymi do tego operatora w ścisłym centrum Białegostoku. (...) Oznacza to, że hulajnoga elektryczna Bolt na tych obszarach wytraca prędkość i się zatrzymuje” – napisał na swoim koncie w serwisie Facebook zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
Regulacje przewidują nie tylko zakaz poruszania się, ale także zakaz pozostawiania hulajnóg elektrycznych na wskazanych obszarach.
„Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie ryzyka kolizji oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa pieszych” – czytamy.
Nowe zasady obejmują wszystkich użytkowników hulajnóg, a więc zarówno tych, którzy korzystają z pojazdów na wynajem, jak i ich właścicieli.
„Wprowadzone regulacje stanowią odpowiedź na sygnały mieszkańców, którzy wielokrotnie skarżyli się i zwracali uwagę na niebezpieczne sytuacje, nadmierną prędkość hulajnóg oraz przypadki nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego” – czytamy na stronie bialystok.pl.
Nowe zasady mają umożliwić skuteczniejszą kontrolę sposobu korzystania z elektrycznych hulajnóg na terenie miasta. Władze przewidują, że przestrzeganie nowych regulacji zaowocuje poprawą bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.
