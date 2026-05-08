W tym roku w grudniu minie 35. rocznica powołania rządu Jana Olszewskiego. Był to najkrócej działający rząd w III RP. W jakich okolicznościach powstał?

Powołanie rządu Jana Olszewskiego było jedyną szansą na zbudowanie układu większościowego z udziałem Porozumienia Centrum. Szybko jednak okazało się, że toczy się konkurencja pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Janem Olszewskim, wewnątrz Porozumienia Centrum. Była to delikatna rywalizacja, między trochę młodszym a sporo starszym politykiem. Kaczyński chciał być bezdyskusyjnym wodzem, ale nie był w stanie podporządkować sobie Olszewskiego. Musiał uznać jego partnerstwo. A Olszewski nie był łatwym typem do dyskusji ani do gry. Na marginesie, ten blok, który PC zbudowało na wybory nazywał się Porozumienie Obywatelskie Centrum, w skrócie POC. Przyszedł kiedyś do nas jeden ze znajomych i mówi: „chłopaki, co wyście narobili?” Pytamy, o co chodzi? „A bo poc w jidysz znaczy członek męski”. Przeżyliśmy wstrząs, ale już nie było odwrotu.