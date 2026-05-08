System może przetrwać dzięki skompromitowaniu przeciwników systemu. Taka myśl chodziła po głowie Emmanuelowi Macronowi prawie dwa lata temu. Dlatego w czerwcu 2024 r. nieoczekiwanie rozwiązał Zgromadzenie Narodowe i ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Licząc się z tym, że po nich do rządzenia dojdzie skrajnie prawicowa partia Marine Le Pen – Zjednoczenie Narodowe (RN). Ale na krótko. Do kluczowych wyborów we Francji, prezydenckich, przewidzianych na 2027 r., już by zapewne pokazała, że jest niekompetentna.