„Metal Gear Solid” to jedna z najważniejszych serii tzw. skradanek w historii gier, stworzona przez Hideo Kojimę i rozwijana przez Konami. Jej znakami rozpoznawczymi są filmowa narracja, polityczne intrygi, zapadające w pamięć postacie oraz rozgrywka oparta bardziej na unikaniu starć niż na otwartej walce.

W centrum opowieści zwykle stoi Solid Snake, agent wysyłany na tajne misje przeciwko nowoczesnym zagrożeniom militarnym, zwłaszcza tytułowym maszynom Metal Gear – chodzącym czołgom zdolnym do przenoszenia broni nuklearnej. Seria łączy motywy szpiegowskie z tematami wojny, propagandy, technologii i tożsamości (twórcy zadają pytanie o to, kim naprawdę są bohaterowie – jako ludzie, żołnierze, klony, narzędzia systemu albo osoby próbujące wyrwać się z cudzej narracji).