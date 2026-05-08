Dwie pary jednopłciowe – Lee (Lily Gladstone) i Angela (Kelly Marie Tran) oraz Chris (Bowen Yang) i Min (Gi-chan Han) – przyjaźnią się od lat i w zasadzie dzielą wspólnie dom. One starają się o dziecko, lecz drugie już zapłodnienie pozaustrojowe kończy się niepowodzeniem. Oni, choć się kochają, nie potrafią sformalizować związku, zwłaszcza że Chris podejrzewa, iż Min oświadczył mu się tylko dlatego, że wygasa jego wiza studencka.

Gdy Ja-Young (zdobywczyni Oscara Yuh-Jung Youn), babcia tego ostatniego, chce go ściągnąć z powrotem do Korei, by ten zajął się rodzinnym biznesem, on informuje, że się żeni. Ale nie z Chrisem, a z Angelą, w zamian za pieniądze na kolejny zabieg in vitro. Konserwatywna staruszka postanawia przylecieć do USA, by zorganizować młodym ceremonię, a to oznacza istną maskaradę. Trzeba wszak „odtęczowić” przestrzeń.