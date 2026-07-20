Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółkom Linea Mare oraz Beskid Resort Properties dotyczące sposobu oferowania inwestycji w condo- i aparthotele. Zdaniem Urzędu konsumenci mogli zostać wprowadzeni w błąd co do potencjalnych zysków, kosztów oraz ryzyka związanego z zakupem lokali użytkowych przeznaczonych pod wynajem hotelowy.
Spółki promowały swoje inwestycje hasłami sugerującymi możliwość osiągania stałych zysków z najmu, m.in. poprzez deklarowanie rocznej stopy zwrotu na poziomie 8 proc. UOKiK wskazuje, że materiały marketingowe nie zawierały informacji o czynnikach mogących wpływać na rzeczywistą wysokość zysków, takich jak podatki czy koszty utrzymania nieruchomości.
Urząd zwraca również uwagę, że konsumenci nie byli odpowiednio informowani o konsekwencjach wygaśnięcia umów zawieranych z operatorami nieruchomości, które są zazwyczaj podpisywane na wiele lat. Po ich zakończeniu właściciele lokali mogą utracić prawo do czynszu z najmu, przejmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za koszty utrzymania nieruchomości i części wspólnych.
Postępowania wobec obu spółek mogą zakończyć się nałożeniem kar finansowych w wysokości do 10 proc. obrotu.
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Prezes UOKiK zakwestionował także zapisy umowne stosowane przez Linea Mare Operator oraz Beskid Resort Properties. Dotyczą one obowiązku udzielania zarządcy szerokiego pełnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości, w tym przekraczających zwykły zarząd.
Według Urzędu właściciele lokali mogli zostać pozbawieni możliwości samodzielnego uczestniczenia w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej oraz wpływania na podejmowane uchwały. Kwestionowane zapisy przewidują również sankcje finansowe lub utratę prawa do otrzymywania czynszu w przypadku sprzeciwu wobec działań zarządcy czy cofnięcia pełnomocnictwa.
Postępowania dotyczące niedozwolonych postanowień umownych również mogą skutkować nałożeniem kar do 10 proc. obrotu.
Ponadto, UOKiK wszczął postępowania w sprawie nałożenia kar za nieudzielenie informacji wobec spółek Haveno Estate, realizującej inwestycję Brzegova Residence w Mikołajkach, oraz Zdrojowa Invest2, związanej z inwestycją w Dźwirzynie. Urząd wskazał, że przedsiębiorcy nie przekazali wymaganych dokumentów lub udzielili niepełnych odpowiedzi dotyczących m.in. wzorców umów, zasad najmu, finansowania inwestycji i stosowanych przekazów marketingowych.
Za brak współpracy z UOKiK przedsiębiorcom grożą kary w wysokości do 3 proc. obrotu.
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