Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółkom Linea Mare oraz Beskid Resort Properties dotyczące sposobu oferowania inwestycji w condo- i aparthotele. Zdaniem Urzędu konsumenci mogli zostać wprowadzeni w błąd co do potencjalnych zysków, kosztów oraz ryzyka związanego z zakupem lokali użytkowych przeznaczonych pod wynajem hotelowy.

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O czym nie informowały materiały marketingowe

Spółki promowały swoje inwestycje hasłami sugerującymi możliwość osiągania stałych zysków z najmu, m.in. poprzez deklarowanie rocznej stopy zwrotu na poziomie 8 proc. UOKiK wskazuje, że materiały marketingowe nie zawierały informacji o czynnikach mogących wpływać na rzeczywistą wysokość zysków, takich jak podatki czy koszty utrzymania nieruchomości.

Urząd zwraca również uwagę, że konsumenci nie byli odpowiednio informowani o konsekwencjach wygaśnięcia umów zawieranych z operatorami nieruchomości, które są zazwyczaj podpisywane na wiele lat. Po ich zakończeniu właściciele lokali mogą utracić prawo do czynszu z najmu, przejmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za koszty utrzymania nieruchomości i części wspólnych.

Postępowania wobec obu spółek mogą zakończyć się nałożeniem kar finansowych w wysokości do 10 proc. obrotu.

Niedozwolone klauzule

Prezes UOKiK zakwestionował także zapisy umowne stosowane przez Linea Mare Operator oraz Beskid Resort Properties. Dotyczą one obowiązku udzielania zarządcy szerokiego pełnomocnictwa do podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości, w tym przekraczających zwykły zarząd.

Według Urzędu właściciele lokali mogli zostać pozbawieni możliwości samodzielnego uczestniczenia w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej oraz wpływania na podejmowane uchwały. Kwestionowane zapisy przewidują również sankcje finansowe lub utratę prawa do otrzymywania czynszu w przypadku sprzeciwu wobec działań zarządcy czy cofnięcia pełnomocnictwa.

Postępowania dotyczące niedozwolonych postanowień umownych również mogą skutkować nałożeniem kar do 10 proc. obrotu.

Ponadto, UOKiK wszczął postępowania w sprawie nałożenia kar za nieudzielenie informacji wobec spółek Haveno Estate, realizującej inwestycję Brzegova Residence w Mikołajkach, oraz Zdrojowa Invest2, związanej z inwestycją w Dźwirzynie. Urząd wskazał, że przedsiębiorcy nie przekazali wymaganych dokumentów lub udzielili niepełnych odpowiedzi dotyczących m.in. wzorców umów, zasad najmu, finansowania inwestycji i stosowanych przekazów marketingowych.

Za brak współpracy z UOKiK przedsiębiorcom grożą kary w wysokości do 3 proc. obrotu.