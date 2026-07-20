Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczącą ochrony dzieci i młodzieży przed treściami szkodliwymi, niebezpiecznymi i pornograficznymi w internecie. Objęła lata 2020-2025.”

Reklama Reklama

Podkreśliła, że skala problemu jest ogromna. Blisko 32 proc. małoletnich miało kontakt z treściami erotycznymi w internecie, a 60 proc. dzieci poniżej 15 lat korzysta z mediów społecznościowych, choć wiele z tych platform nie jest przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. Jednocześnie dzieci przeznaczają zaledwie 1 proc. czasu spędzanego w sieci na treści edukacyjne.

Są projekty i strategie, nie ma ustaw

W informacji o przeprowadzonej kontroli NIK przypomniała m.in., że w marcu 2024 r. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażający do krajowego systemu rozporządzenie DSA (Digital Services Act) o usługach cyfrowych w Unii Europejskiej. Przepisy unijnego rozporządzenia DSA nie zostały jednak do tej pory w Polsce wdrożone. Uchwaloną w grudniu 2025 r. ustawę zawetował prezydent Karol Nawrocki. Decyzję uzasadnił tym, że wprowadziłaby ona w Polsce „administracyjną cenzurę” oraz dawała prezesowi UKE „nadmierne kompetencje” bez „wystarczających gwarancji niezależności od bieżącej polityki”.

„W związku z tym od blisko dwóch i pół roku w Polsce nie ma przepisów zapewniających stosowanie unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (DSA), w tym przewidzianych w nim rozwiązań chroniących małoletnich przed takimi zagrożeniami, jak: dostęp do szkodliwych treści, uzależniające mechanizmy angażowania użytkownika, cyberprzemoc czy profilowanie reklam. Obecnie Polska jako jedyne państwo członkowskie UE nie ustanowiła koordynatora ds. usług cyfrowych (tymczasowego koordynatora powołano dopiero w maju 2025 r., po złożeniu przez Komisję Europejską skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE). A więc od lutego 2024 r. polscy użytkownicy usług cyfrowych pozbawieni byli możliwości m.in. korzystania ze środka ochrony indywidualnej w postaci skargi na dostawców usług pośrednich” – czytamy w informacji o wynikach kontroli.

Ochrona dzieci w sieci. Dlaczego każdy sobie rzepkę skrobie?

W ocenie NIK Ministerstwo Cyfryzacji nie wypracowało też trwałej współpracy z resortem edukacji, policją, Rzecznikiem Praw Dziecka i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo najmłodszych. Zastrzeżenia dotyczą także działań edukacyjnych, których skuteczność nie była systematycznie oceniana, a programy w niewystarczającym stopniu uwzględniały rolę rodziców.

Najwyższa Izba Kontroli zauważyła, że po zakończeniu kontroli w Ministerstwie Cyfryzacji, 2 czerwca 2026 r., Rada Ministrów przyjęła pakiet projektów ustaw ochronnych. Chodzi o: projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zakazujący korzystania w szkołach podstawowych przez uczniów z telefonów komórkowych, projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie, projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwiający stosowanie rozporządzenia DSA, projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustanawiający Prezesa UKE krajowym koordynatorem ds. usług cyfrowych, możliwości zgłaszania nielegalnych treści i odpowiedzialności platform cyfrowych. Ponadto 9 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii dotyczącej informatyzacji państwa, przedłożoną przez Ministra Cyfryzacji.

Z kolei 11 czerwca 2026 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego zakładającą wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming. Regulacja powstała w wyniku połączenia dwóch projektów – jednego autorstwa PiS i drugiego KO; została podpisana przez prezydenta.

Na decyzję prezydenta czeka zaś nowelizacja dotycząca telefonów komórkowych (rozszerzona o zakaz wnoszenia i korzystania ze smartfonów w przedszkolach).

Pozostałe projekty z pakietu są przedmiotem prac parlamentu.

NIK w informacji o wynikach kontroli w Ministerstwie Cyfryzacji podkreśliła, że konieczne jest szybkie wdrożenie kompleksowego systemu ochrony dzieci w internecie, opartego na skutecznych przepisach, współpracy instytucji oraz edukacji dzieci i rodziców.

Przypomniała, że 8 lipca 2026 r. w siedzibie NIK odbył się panel ekspercki poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie. W debacie, zorganizowanej w następstwie kontroli NIK, uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu, prezydenta, wymiaru sprawiedliwości, służb, środowiska oświatowego, organizacji pozarządowych i eksperci. Podczas spotkania Prezes NIK Mariusz Haładyj zaproponował opracowanie wspólnego pakietu rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie. Uczestnicy debaty jednogłośnie poparli tę inicjatywę i zadeklarowali upublicznienie wypracowanych rekomendacji.