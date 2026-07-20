Międzyzdrojski samorząd jako pierwszy w Polsce, dzięki wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji oraz Instytutu Badawczego IDEAS, od siedmiu miesięcy testuje system Proof Of Concept „ExtrAct” oparty na sztucznej inteligencji, który automatycznie analizuje najważniejsze informacje z dokumentów używanych w urzędach. Przetwarza m.in. akty notarialne, księgi wieczyste oraz dokumenty dotyczące gruntów, budynków i lokali na potrzeby podatkowe.

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– To rozwiązanie skróci pracę urzędnika średnio pięć razy. To znaczy, jeżeli potrzebowaliśmy do zarządzania aktami notarialnymi pięciu pracowników w ciągu miesiąca, to dzisiaj potrzebujemy jednego – powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski po spotkaniu w UM w Międzyzdrojach.

Podkreślił, że usprawnienie pracy w obszarze zarządzania aktami notarialnymi czy obliczania podatków, pozwala „przesunąć” część urzędników do innych zadań, czyli skrócić czas realizacji innych urzędowych zadań.

Krzysztof Gawkowski: system przetestowany w Międzyzdrojach może być wdrażany przez inne gminy

Wicepremier przypomniał, że MC od trzech lat pracuje nad wdrażaniem rozwiązań AI w administracji. Szef resortu cyfryzacji ocenił, że Międzyzdroje mogą być przykładem dla innych samorządów, „jak można zmieniać tę lokalność cyfrową w łatwiejszy dostęp do usług publicznych”. Gawkowski podkreślił, że system z sukcesem przetestowany w Międzyzdrojach jest uniwersalny i „skalowalny” i może być wdrażany przez inne gminy.

– To rozwiązanie, które dotyczy łatwiejszego zarządzania aktami notarialnymi, chcemy zeskalować, żeby funkcjonowało nie tylko w metropoliach, ale też mniejszych gminach. Opłaty są symboliczne – zwrócił uwagę wicepremier. Dodał, że część systemów opracowanych na zlecenie MC jest udostępniana urzędom za darmo.

System Proof Of Concept „ExtrAct” opracował i pomógł wdrożyć Instytut Badawczy IDEAS, finansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Gawkowski zapowiedział, że projekty IT oparte o sztuczną inteligencję w przyszłości będą komercjalizowane. – Bo chcemy, żeby te rozwiązania były państwowe, dużo tańsze niż na rynku, ale Instytut też z czegoś musi żyć – podsumował wicepremier.

Urząd walczy z przyzwyczajeniami dotyczącymi papieru

Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek w rozmowie z PAP wyjaśnił, że użytkowanie „ExtrAct” kosztuje gminę ok. 20 tys. zł rocznie. – Pracuje na tym siedem osób. Cały czas wprowadzamy w programie różnego rodzaju udogodnienia. I dziś jesteśmy w takim momencie, że pracownicy już ufają temu urządzeniu. To jest niesamowicie istotne, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia też z urzędnikami, którzy pracują w administracji 30-40 lat. Muszą się tego nauczyć – powiedział Bobek.

Burmistrz przyznał, że wdrażając narzędzia oparte na AI, urząd „walczy z przyzwyczajeniami dotyczącymi papieru”, ale, jak ocenił, cyfryzacja jest przyszłością. Bobek podkreślił, że wybór systemu związanego z zarządzaniem dokumentami notarialnymi poprzedziły analizy przeprowadzone wspólnie z ekspertami IDEAS.

– Stwierdziliśmy, że ze względu na specyfikę gminy Międzyzdroje, z dużą ilością aktów notarialnych, a niektóre z nich liczą kilkanaście, kilkadziesiąt stron, jesteśmy w stanie, po przeskanowaniu tych dokumentów, uzyskać szybkie podsumowania. Coś, co ręcznie zajmowałoby nam kilka godzin, skracamy do kilku minut – opisał Bobek.

System „ExtrAct” może być rozwijany i udoskonalany, by ułatwiać urzędom gmin prowadzenie gospodarki nieruchomościami i planowanie przestrzenne.

Resort cyfryzacji pracuje nad integracją systemów AI z mObywatelem

Wicepremier Gawkowski zapowiedział, że polskie samorządy nie będą „zmuszane”, a „zachęcane” do wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Mówiąc o cyfryzacji urzędów, Gawkowski sięgnął po przykład aplikacji mObywatel, która też nie jest obowiązkowa, ale ułatwia życie, pozwala oszczędzić czas.

– Korzysta z niej 12 mln Polaków, a mogłoby ponad 20 milionów – zauważył. – Zastrzeżenie PESEL w mObywatelu trwa kilkanaście sekund. Można to też zrobić w urzędzie, przyjechać, zaparkować, przyjść, poczekać, zrobić, wyjść. To godzina, dwie, czasami trzy godziny – podsumował.

Różne rozwiązania oparte na AI, np. usprawniające działanie miejskich czatbotów czy wyszukiwarki BIP, przygotowane z inicjatywy MC, pilotażowo wdraża już kilka samorządów m.in. Gdynia, Łódź, Częstochowa. Resort cyfryzacji pracuje nad integracją systemów AI z mObywatelem. Na inwestycje związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w administracji publicznej MC planuje przeznaczać ok. 30 mln zł rocznie.

W poniedziałek po południu w Szczecinie wicepremier Gawkowski będzie rozmawiał z przedstawicielami zachodniopomorskich gmin i powiatów, a także przedsiębiorcami o cyberbezpieczeństwie i AI w samorządzie.