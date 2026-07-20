W czerwcu w całej Polsce ruszyła budowa ponad 11,6 tys. lokali na sprzedaż – wynika z wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To o 32 proc. więcej niż rok wcześniej, przy czym czerwiec 2025 r. był miesiącem wyjątkowo słabym. Wobec maja br. wynik był o 3 proc. gorszy. W całym I półroczu szeroko rozumiani deweloperzy (firmy, ale też TBS-y czy spółdzielnie) ruszyli z budową 69,6 tys. mieszkań, o prawie 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

W ogólnopolskich statystykach po półroczu nie ma więc załamania, chociaż z głównych aglomeracji od kilku kwartałów płyną informacje o ofercie będącej na historycznych maksimach. Wydawałoby się zatem, że deweloperzy powinni wyhamować z produkcją. I rzeczywiście – szczegółowe dane GUS, które są dostępne za pięć miesięcy tego roku pokazują zmianę struktury podaży.

Czytaj więcej

Park magazynowy Accolade pod Bydgoszczą
Nieruchomości
Średnie miasta skazane na wymarcie? Część dalej przyciąga deweloperów magazynów i mieszkań

Deweloperzy spowolnili z inwestycjami w głównych miastach. Przenieśli się do średnich

W ciągu pięciu miesięcy tego roku w całej Polsce ruszyła budowa 58 tys. lokali, o 3 proc. mniej rok do roku. W sześciu największych miastach (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Łódź i Poznań) tak rozumiana produkcja skurczyła się o blisko 19 proc., do 17,3 tys. lokali.

Deweloperzy uwijali się za to w pozostałych miastach na prawach powiatu – tu liczba lokali w uruchamianych projektach urosła o 22 proc., do 16,7 tys. W pozostałej części kraju było to prawie 24 tys., o 2,5 proc. mniej rok do roku.

Z miast poza „wielką szóstką” deweloperzy postawili głównie na Szczecin, Gdynię, Lublin, Katowice, Białystok, Rzeszów i Radom.

Jeśli chodzi o powiaty bez miast na prawach powiatu, deweloperzy koncentrowali się na obwarzankach największych ośrodków: powiecie poznańskim, a wokół Warszawy piaseczyńskim, legionowskim, wołomińskim i pruszkowskim, a także na żyrardowskim między Łodzią a Warszawą oraz na powiatach wrocławskim i stalowowolskim.

Czytaj więcej

Ile mieszkań sprzedali giełdowi deweloperzy w II kwartale – podsumowujemy raporty spółek.
Nieruchomości
Podsumowanie sezonu wyników. Ile deweloperzy z GPW sprzedali mieszkań w II kwartale

Skokowy wzrost lokali z pozwoleniami na budowę. Efekt wyścigu z „bunkrami”

Przedsiębiorcy w czerwcu uzyskali pozwolenie na budowę 16,4 tys. lokali, co jest wynikiem lepszym o 49 proc. rok do roku i 17 proc. lepszym wobec maja. W I półroczu deweloperzy dostali zgodę na budowę prawie 96 tys. lokali, o aż 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Dlaczego firmy zabiegają o nowe pozwolenia, skoro oferta mieszkań na rynku jest rekordowa? Zazwyczaj takie zmożenie w zdobywaniu pozwoleń wiąże się z istotnymi zmianami przepisów – i nie inaczej jest tym razem. Od początku tego roku projekty budowlane muszą uwzględniać miejsca doraźnego schronienia, co oznacza większe komplikacje i koszty. Kto zatem mógł, spieszył się ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do końca 2025 r., by móc realizować projekt na starych zasadach – i obecne statystyki są tego owocem. Szczyt wydawania pozwoleń, po ponad 18 tys. miesięcznie, przypadł na marzec i kwiecień.

Czytaj więcej

Średnia wartość wnioskowanego kredytu poprawiła majowy rekord, sięgając w czerwcu prawie 507 tys. zł
Nieruchomości
I znowu rekord. Popyt na kredyty mieszkaniowe w czerwcu bardzo solidny

Mieszkaniowe budownictwo społeczne z imponującą dynamiką

Nadal dość powoli rozwija się segment, na który stawia rząd, czyli budownictwo nakierowane na najemców korzystających ze wsparcia w kwestii czynszów. Dynamika wygląda efektownie, ale nominalnie to wciąż niewiele wobec produkcji deweloperów.

W I półroczu ruszyła budowa 1,83 tys. lokali społecznych czynszowych, o 62 proc. więcej niż rok wcześniej. Lokali komunalnych zaczęto stawiać 924, o 65 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółdzielnie wolą budować na sprzedaż – lokali na tani wynajem zaczęły stawiać zaledwie 76.