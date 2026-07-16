W czerwcu konsumenci zgłosili solidny popyt na kredyty mieszkaniowe. Według szacunków Biura Informacji Kredytowej, o pożyczkę wnioskowało 42,8 tys. osób, o 14,5 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5 proc. mniej niż w maju. Wartość zapytań wzrosła rok do roku o 15,8 proc. Średnia wartość wnioskowanego kredytu poprawiła majowy rekord, sięgając – 506,6 tys. zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej i 0,2 proc. więcej miesiąc do miesiąca. To już czwarty miesiąc z rzędu ze stawką powyżej 0,5 mln zł.

Od lutego liczba wnioskujących miesięcznie to mniej lub bardziej ponad 40 tys., wyjątkowy był marzec, kiedy potencjalnych chętnych było 60 tys.

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Kredyty mieszkaniowe zaciągane na zakup nieruchomości i zamianę wcześniejszej, droższej pożyczki

– O nadal dobrej sytuacji popytowej świadczy większa o blisko 15 proc. rok do roku liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w czerwcu tego roku. Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie wnioski są związane z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym czy wtórnym. Część klientów chce zaciągnąć kredyt mieszkaniowy refinansujący już posiadany kredyt – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. Na początku czerwca firma podawała, że refinansowania stanowią ok. 30 proc. bieżącej akcji kredytowej.

– Za wartość czerwcowego odczytu BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (wzrost wartości zapytań o 15,8 proc. rok do roku – red.) odpowiadają dwa czynniki: nadal wyższa niż przed rokiem, liczba wnioskodawców oraz rosnąca kwota wnioskowanego kredytu. Ponieważ większy wpływ na wartość Indeksu będzie miała w kolejnych miesiącach liczba wnioskodawców, która prawdopodobnie ustabilizuje się, a przy wzroście średniej kwoty spowoduje wyhamowanie dynamiki wzrostu wartości Indeksu w kolejnych miesiącach – dodał Rogowski.

W maju banki i SKOK-i udzieliły 27,6 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości ponad 13,1 mld zł – podało Biuro Informacji Kredytowej. To trzeci miesiąc z rzędu, gdy wartość przekraczała 13 mld zł, temperatura rynku tylko lekko opadła – wobec rekordowego kwietnia liczba osób skurczyła się o 5,3 proc., a wartość sprzedanych pożyczek 4,2 proc.

W ciągu pięciu miesięcy 2026 r. banki i SKOK-i sprzedały łącznie 130,2 tys. kredytów o wartości 60,6 mld zł. To o odpowiednio 49,5 i 61,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r., kiedy rynek wciąż blokowany był wysokimi stopami (cięcia ruszyły w maju).

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Koszt kredytu mieszkaniowego z czasowo stałą stopą spadł. Kluczem wskaźnik IRS

Konsumenci tradycyjnie stoją przed wyborem – czy zaciągnąć kredyt ze zmienną stopą, czy okresowo (5 lat) stałą.

Jak zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, jeszcze w maju za gwarancję stałej raty na 5 lat trzeba było sporo dopłacić. Teraz oferta banków wygląda inaczej, jednak sytuacja geopolityczna budzi niepokój.

W maju mediana oprocentowania kredytów mieszkaniowych (z wkładem 20 proc.) z oferty dziewięciu dużych banków wynosiła 6,46 proc. dla kredytów stałych i 5,63 proc. dla zmiennych. W lipcu to odpowiednio 5,84 i 5,52 proc. W ciągu ostatnich tygodni wyraźnie spadła bowiem stawka IRS PLN 5Y brana pod uwagę przez banki przy ustalaniu stałego oprocentowania na kolejne 5 lat. Mniej optymistycznym sygnałem dla potencjalnych kredytobiorców są na pewno informacje napływające z Bliskiego Wschodu. Trudno bowiem uniknąć wrażenia, że tamtejsza sytuacja nadal generuje podwyższone ryzyko geopolityczne oraz gospodarcze.

Prajsnar przypomina, że kredyt w Polsce jest wciąż relatywnie drogi. W Czechach średnie oprocentowanie to 4,6-4,7 proc., w strefie euro ok. 3,5 proc.