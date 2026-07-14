Hotel InterContinental Shanghai Wonderland w Chinach
Jak podaje serwis Property Design, łącznie aż szesnaście pięter budynku zlokalizowanych jest poniżej powierzchni gruntu. Z tego powodu jego projekt określony został przez samych architektów jako groundscraper, czyli odwrócony wieżowiec pnący się w głąb ziemi, a nie ku niebu.
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Hotel InterContinental Shanghai Wonderland – nazywany także Shimao Quarry Hotel, Tianma Pit Hotel lub Deep Pit Hotel – powstawał przez 12 lat. Złożoność inżynieryjna obiektu sprawiła, że skomplikowane okazały się zarówno jego projektowanie, jak i późniejsza budowa.
Autorem projektu tego niezwykłego chińskiego hotelu jest Jade + QA, londyńsko-szanghajskie studio założone przez Martina Jochmana. Architekt stworzył koncepcję InterContinental Shanghai Wonderland jeszcze pracując dla brytyjskiego biura Atkins, będącego autorem projektu słynnego hotelu Burj Al Arab w Dubaju.
Hotel ma 18 pięter, z których 16 zlokalizowanych jest poniżej poziomu gruntu. Dodatkowo dwie najniższe kondygnacje znajdują się w całości pod wodą w specjalnym akwarium. Budynek z jednej strony przymocowany został bowiem do ściany skalnej kamieniołomu, który ma głębokość 88 m i wypełniony jest wodą.
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InterContinental Shanghai Wonderland przyjął pierwszych gości w 2018 r.
Został zaprojektowany tak, aby wtapiać się w okoliczny krajobraz. Jego panoramiczne windy umieszczone w szklanym łączniku przypominają sąsiadujący z obiektem wodospad, a na dachu rośnie bujna roślinność podobna do tej, którą widać w okolicy.
Położenie i rozwiązania konstrukcyjne sprawiły, że InterContinental Shanghai Wonderland uznany został przez National Geographic za jeden z architektonicznych cudów świata.
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