Jak podaje serwis Property Design, łącznie aż szesnaście pięter budynku zlokalizowanych jest poniżej powierzchni gruntu. Z tego powodu jego projekt określony został przez samych architektów jako groundscraper, czyli odwrócony wieżowiec pnący się w głąb ziemi, a nie ku niebu.

Reklama Reklama

Tak wyglądała budowa InterContinental Shanghai Wonderland w Chinach

Hotel InterContinental Shanghai Wonderland – nazywany także Shimao Quarry Hotel, Tianma Pit Hotel lub Deep Pit Hotel – powstawał przez 12 lat. Złożoność inżynieryjna obiektu sprawiła, że skomplikowane okazały się zarówno jego projektowanie, jak i późniejsza budowa.

Autorem projektu tego niezwykłego chińskiego hotelu jest Jade + QA, londyńsko-szanghajskie studio założone przez Martina Jochmana. Architekt stworzył koncepcję InterContinental Shanghai Wonderland jeszcze pracując dla brytyjskiego biura Atkins, będącego autorem projektu słynnego hotelu Burj Al Arab w Dubaju.

Hotel ma 18 pięter, z których 16 zlokalizowanych jest poniżej poziomu gruntu. Dodatkowo dwie najniższe kondygnacje znajdują się w całości pod wodą w specjalnym akwarium. Budynek z jednej strony przymocowany został bowiem do ściany skalnej kamieniołomu, który ma głębokość 88 m i wypełniony jest wodą.

Jak wygląda hotel InterContinental Shanghai Wonderland?

InterContinental Shanghai Wonderland przyjął pierwszych gości w 2018 r.

Został zaprojektowany tak, aby wtapiać się w okoliczny krajobraz. Jego panoramiczne windy umieszczone w szklanym łączniku przypominają sąsiadujący z obiektem wodospad, a na dachu rośnie bujna roślinność podobna do tej, którą widać w okolicy.

Położenie i rozwiązania konstrukcyjne sprawiły, że InterContinental Shanghai Wonderland uznany został przez National Geographic za jeden z architektonicznych cudów świata.