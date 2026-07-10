Hotel powstał na zewnętrznym półksiężycu sztucznej wyspy Palm Jumeirah. Jego otwarcie trwało trzy dni, a uroczystość uświetniły występ Beyoncé oraz pokaz tysiąca fajerwerków. Budynek zaprojektowała nowojorska pracownia Kohn Pedersen Fox Associates.

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Dekonstrukcja tradycyjnego wieżowca

Jak pisze portal PropertyDesign.pl, do realizacji inwestycji wykorzystano m.in. 90 tys. mkw. szkła, co odpowiada powierzchni około 10 boisk piłkarskich FIFA, 220 tys. metrów sześciennych betonu, 5500 ton stali i 150 tys. mkw. marmuru.

Architekci zrezygnowali z formy jednolitej wieży. Hotel przypomina stos nieregularnie rozmieszczonych bloków, między którymi utworzono zacienione i naturalnie wentylowane dziedzińce. Takie rozwiązanie ma zapewniać gościom większą prywatność i wrażenie kameralności.

Zakrzywiona fasada umożliwia podziwianie zarówno Zatoki Perskiej, jak i laguny Palm Jumeirah oraz panoramy Dubaju. Motywem przewodnim wnętrz jest woda, nawiązująca do studni, które odgrywały kluczową rolę w życiu Beduinów. W kompleksie znajduje się ponad 90 basenów, a jedną z głównych atrakcji jest znajdujący się na dachu basen typu infinity o nazwie Cloud 22.

Apartament za 100 tys. dolarów

Atlantis The Royal to jeden z najdroższych hoteli na świecie. Najbardziej luksusowy apartament Royal Mansion zajmuje dwa piętra i ma około 1100 mkw. Oferuje cztery sypialnie, prywatny basen infinity, bibliotekę oraz salę kinową. Nocleg w nim kosztuje około 100 tys. dolarów. Jedna noc w standardowym pokoju zaczyna się od 2,5 tys. zł.