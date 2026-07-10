„Islamska Republika Iranu poprosiła nas, by kontynuować »rozmowy«. Zgodziliśmy się to zrobić, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły im, że zawieszenie broni się SKOŃCZYŁO! Dziękuję za uwagę” - napisał Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.

Reklama Reklama

Czy USA planują kolejne ataki na Iran?

Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi i nie wyjaśnił, czy zamierza wydać rozkaz przeprowadzenia kolejnych ataków na Iran. Po dwudniowej serii uderzeń we wtorek i środę w czwartek nie doszło do kolejnych operacji wojskowych USA. Były one odpowiedzią na irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz oraz na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

Tego samego dnia Trump w rozmowie z amerykańskim dziennikiem „New York Post” ujawnił, że wydał wojsku instrukcję, aby w razie skutecznego zamachu na jego życie przeprowadziło przeciwko Iranowi bombardowanie „na poziomie nie widzianym nigdy wcześniej”. Zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że Izrael ostrzegł Waszyngton przed nowymi planami zamachu przygotowywanego przez Iran.

Czytaj więcej Dyplomacja USA: Tej nocy nie zaatakowaliśmy Iranu. Rozmawiamy W nocy z 9 na 10 lipca amerykańskie siły nie prowadziły nowych uderzeń na Iran, a rozmowy na szczeblu technicznym trwają - informują przedstawiciel...

– Nie, nie. Izrael z niczym nie wyszedł. Byłem numerem jeden od długiego czasu i takie jest życie – powiedział Trump. Żartując, dodał do dziennikarki: – Mam nadzieję, że będziesz za mną tęsknić.

Prezydent stwierdził również, że od dawna znajduje się na szczycie listy osób, które Iran miałby chcieć zabić. W ostatnich dniach media zwracały uwagę na kwestie jego bezpieczeństwa po tym, jak wracając ze szczytu NATO nie korzystał przez część podróży z nowego Air Force One podarowanego przez Katar. Według „New York Timesa” luksusowy Boeing 747-8 nie dysponuje takimi samymi systemami ochrony i przeciwrakietowymi jak starsza maszyna wykorzystywana przez amerykańskiego prezydenta. Trump tłumaczył jednak, że zdecydował się na zmianę samolotu podczas międzylądowania w brytyjskiej bazie Mildenhall, ponieważ chciał, aby nową maszynę mogli obejrzeć stacjonujący tam żołnierze.

Trump nie wyklucza porozumienia z Iranem

Mimo ostrego przekazu amerykańskiego prezydenta zakulisowe rozmowy dyplomatyczne są kontynuowane. Jak podał m.in. portal Axios, w czwartek, w koordynacji z amerykańskimi negocjatorami, mediatorzy z Kataru udali się do Iranu na rozmowy dotyczące deeskalacji konfliktu.

Cytowany przez media dyplomata stwierdził, że choć rozmowy trwają, to „jasne jest, że obie strony chcą wrócić do MOU”, czyli wstępnego porozumienia o zawieszeniu broni. Trump w ostatnich dniach mówił, że nie wie, czy chce zawrzeć kolejne porozumienie z Iranem, twierdząc, że Irańczycy – których nazywał „szumowinami” – nie dotrzymują umów.

– Po prostu dokończmy robotę – powiedział we wtorek podczas szczytu NATO w Ankarze.