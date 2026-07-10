Tempo natarcia rosyjskich wojsk w pierwszej połowie 2026 r. spadło o ponad połowę, a liczba kierunków, na których przeciwnik prowadzi aktywne działania ofensywne, zmniejszyła się z 13 do sześciu–siedmiu – poinformował w piątek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski

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„Dzięki aktywnym działaniom Sił Obrony w pierwszym półroczu 2026 r. tempo natarcia rosyjskich wojsk zmniejszyło się ponad dwukrotnie” – poinformował Syrski w komunikatorze Telegram.

Równowaga sił na froncie

Według niego ukraińskie siły zbrojne kontynuują operację obronną, łącząc ją z działaniami stabilizacyjnymi, a na niektórych kierunkach prowadzą aktywne działania i utrzymują inicjatywę operacyjną. Obecnie stosunek działań szturmowych Sił Obrony do operacji przeciwnika wynosi około 40 do 60.

„Jeśli wcześniej armia rosyjska prowadziła aktywne działania ofensywne na 13 kierunkach operacyjnych, to obecnie takich kierunków pozostało maksymalnie sześć–siedem” – zaznaczył dowódca.

„Konsekwentnie realizujemy strategię wyczerpywania rosyjskiego agresora. Pod względem tempa posuwania się wojsk obie strony faktycznie zbliżyły się do równowagi. Utrzymuje się stała tendencja – wzrasta stosunek terytorium wyzwalanego przez Siły Obrony Ukrainy do obszarów, na których wrogowi udaje się odnotowywać postępy” – zauważył.

Miliardowe straty Rosji

Dowódca przekazał, że w ciągu sześciu miesięcy za pomocą środków Deep Strike (uderzeń dalekiego zasięgu) zaatakowano 697 celów na terytorium Rosji. Wielkość bezpośrednich i pośrednich strat gospodarczych wyrządzonych Rosji szacuje się na co najmniej 6,1 mld dol. Skuteczna jest również kampania Middle Strike (uderzeń średniego zasięgu), podczas której zaatakowano 7028 obiektów przeciwnika – dodał.

Jednocześnie Syrski podkreślił, że nie można lekceważyć Rosjan. Według niego Kreml nie zrezygnował z planów całkowitej okupacji obwodów donieckiego i ługańskiego, dąży do rozszerzenia skali działań ofensywnych w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim, a także do utworzenia i powiększenia tzw. strefy buforowej w północnych regionach Ukrainy.