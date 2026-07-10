Gen. Roman Polko, były dowódca GROM-u, orasz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak
Ryzyko rosyjskich operacji hybrydowych i dywersyjnych w Polsce jest obecnie podwyższone – wskazują niedawne ostrzeżenia wywiadowcze USA oraz komunikaty polskiego rządu o możliwych prowokacjach zbrojnych poniżej progu otwartej wojny. Nawiązując do wcześniejszych incydentów sabotażu w kraju, takich jak pożar hali przy ulicy Marywilskiej czy uszkodzenia infrastruktury kolejowej, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ostro skrytykował jakiekolwiek bagatelizowanie tych doniesień. – Wszystkie wskaźniki pokazują: bądźmy w alercie i bardzo nieodpowiedzialne jest, jeśli ktoś to lekceważy – mówił niedawno w TVN24.
– Jeżeli minister wychodzi i przekazuje coś ludziom, to niech nie straszy, tylko niech przekazuje konkretne komunikaty, czego oczekuje, a nie rzuca jakieś hasła, które w zasadzie są aktualne od 2022 r. – skomentował w podkaście „Faktu” gen. Roman Polko. – Od rządzących oczekujemy jednoznacznych komunikatów, co w takiej sytuacji mamy robić. Nie spotkania, nie konferencje po to, żeby się rozejść – mówił. Generał zauważył, że „coś takiego jest wpisane w amerykańską instrukcję sabotażu z lat 60. – że jeżeli coś się dzieje, to buduj poszczególne ciała, przekazuj komunikaty, prowadź debaty”. – Tak naprawdę to jest sabotowanie budowania polskiego bezpieczeństwa – podkreślił.
– Obrona cywilna, zaniedbana przez lata, ma być budowana od podstaw, od fundamentów. Z Warszawy, z MSWiA powinny przychodzić nie tylko pieniądze, ale konkretne wytyczne: na co zwrócić uwagę, jak to realizować – ocenił były dowódca GROM-u. – Nie sprowadzajmy tego do absurdu, który też powiela szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, że na wypadek zagrożenia to najlepiej kupić sobie plecak ewakuacyjny w jakiejś sieci marketów i on ci zapewni bezpieczeństwo. Złudne bezpieczeństwo, bo co innego jest potrzebne w niewielkim miasteczku, co innego w Warszawie na Woli, gdzie jest patodeweloperka, a co innego jeszcze w obszarach przygranicznych, gdzie zagrożenie, że spadnie jakiś dron czy nawet szczątki rakiety, jest dużo większe – powiedział.
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Generał wskazał na przykład Ukrainy, która „pokazała, że gotowość do wojny mają mieć nie tylko siły zbrojne, ale całe społeczeństwo musi być przygotowane do działań związanych z naszym bezpieczeństwem”. – Od ministra spraw wewnętrznych i administracji oczekiwałbym lepszego dotarcia do ludzi. Przede wszystkim przegrywamy wojnę kognitywną. Jeżeli po ataku na tory (sabotażu na linii kolejowej Warszawa – Dorohusk, we wsi Mika w listopadzie 2025 r. – red.) 40 proc. komentarzy w mediach społecznościowych oskarżało o to Ukraińców, 19 proc. polski rząd i polskie służby, a tylko 24 proc. wskazywało na Rosjan, to znaczy, że mamy jakieś zaległości czy nieumiejętność takiej normalnej komunikacji – zwrócił uwagę rozmówca podcastu „Granice bezpieczeństwa”.
Zdaniem generała przedstawiciele rządu powinni odpowiedzieć wprost na szereg pytań. – Co robić, kiedy zabraknie nam prądu? Kiedy zabraknie nam wody? Jak reagować? Jak działać? Jak postępować? W jaki sposób zorganizujemy się lokalnie? – wymieniał. – Pytanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji: kiedy przejmie odpowiedzialność za granicę? Bo przecież wojsko nie jest od tego, żeby blokować ruch uchodźców, tylko od obrony przestrzeni powietrznej i obrony przed formacjami zbrojnymi. Pytanie do szefa MSWiA: po co prosił wojsko o 10 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy mają chodzić po torach, skoro w XXI wieku tego typu infrastruktura jest zabezpieczana elektronicznie? I co w tym zakresie zrobiono? I czy ci żołnierze WOT-u dalej chodzą po tych torach tam i z powrotem – kontynuował, stwierdzając, że jest to działanie „absurdalne i wyłącznie na pokaz”.
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– Lekcje, które płyną z Ukrainy są takie, że mniej działań na pokaz, więcej realnych działań, które wzmacniają nasze bezpieczeństwo, lepsza edukacja, lepsza komunikacja ze społeczeństwem – zaapelował gen. Roman Polko.
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