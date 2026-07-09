Jarocin Festiwal 2026 po raz pierwszy w swojej historii wzbogaci program o wydarzenie branżowe. W dniach 17–19 lipca odbędzie się Konferencja Rytmy Młodych – trzydniowy cykl paneli dyskusyjnych, warsztatów i spotkań autorskich poświęconych współczesnemu rynkowi muzycznemu oraz twórczości artystycznej. Organizatorzy zapowiadają, że nowa inicjatywa ma stać się stałym elementem festiwalu i rozwijać jego edukacyjny wymiar.

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Konferencja Rytmy Młodych uzupełni program festiwalu w Jarocinie

Branżowe konferencje od lat towarzyszą najważniejszym wydarzeniom showcase'owym w Polsce, stając się miejscem wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy Jarocin Festiwal uznali, że również historia i tradycja najstarszego festiwalu rockowego w Polsce tworzą naturalną przestrzeń do rozmowy o współczesnej muzyce i wyzwaniach stojących przed artystami.

Konferencja będzie jednocześnie rozwinięciem idei Wielkopolskich Rytmów Młodych – konkursu, który od dziesięcioleci odkrywa nowe talenty. To właśnie w Jarocinie swoje kariery rozpoczynali m.in. T. Love, Robert Gawliński i Hey z Katarzyną Nosowską, a w ostatnich latach także Curly Heads, Kathia czy WaluśKraksaKryzys.

Warsztaty i spotkania z uznanymi twórcami

Program konferencji obejmuje zarówno praktyczne warsztaty, jak i dyskusje poświęcone funkcjonowaniu rynku muzycznego. Uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w zajęciach tekściarskich prowadzonych przez Huberta „Spiętego” Dobaczewskiego, warsztatach z produkcji muzycznej z Marcinem Borsem oraz spotkaniach dotyczących promocji, mediów społecznościowych i budowania kariery.

Zaplanowano również spotkania autorskie z Lechem Janerką, Wojciechem Waglewskim, Krzysztofem Grabowskim z Dezertera i Krzysztofem Grabowskim ze Strachów na Lachy, a także rozmowę z muzykami zespołu Republika poświęconą 40. rocznicy filmu „Moja krew, Twoja krew”

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W programie znalazły się również panele dotyczące streamingu, rynku radiowego, prawa autorskiego oraz relacji między artystami a branżą muzyczną.

Michał Wiraszko: program festiwalu trwa od rana do późnej nocy

Jak podkreśla dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal i pomysłodawca konferencji Michał Wiraszko, nowe wydarzenie ma poszerzyć formułę festiwalu i stworzyć przestrzeń do rozmowy o muzyce nie tylko ze sceny.

– To świetne dopełnienie programu jarocińskiego festiwalu. Mam nadzieję, że 55 lat historii naszej imprezy znajdzie odzwierciedlenie w jakości i popularności Konferencji, a panele, warsztaty i spotkania na stałe wejdą do festiwalowej rozpiski. Dzięki Konferencji program tegorocznego festiwalu trwa codziennie od godziny 10 do 3 nad ranem i jestem z tego bardzo dumny – mówi Michał Wiraszko.

Konferencja odbędzie się w centrum Jarocina

Wydarzenia będą organizowane w Kamienicy Kultury na jarocińskim rynku oraz w Kinie Echo. Wstęp na wszystkie panele, warsztaty i spotkania będzie bezpłatny.

Szczegółowy program I Konferencji Rytmy Młodych dostępny jest na stronach internetowych Jarocin Festiwal i Rytmów Młodych oraz w mediach społecznościowych festiwalu.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Trzy Sztuki, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Muzeum Regionalne w Jarocinie – Spichlerz Polskiego Rocka. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a także powstał przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, ZPAV i STOART. Partnerem CSR wydarzenia jest Energa z Grupy ORLEN.