O śmierci Victora Willisa poinformowano na oficjalnym profilu Village People w mediach społecznościowych. Victor Willis zmarł na dzień przed swoimi 75. urodzinami.

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„Z głębokim żalem informujemy o śmierci Victora Willisa, wokalisty Village People” – czytamy we wpisie na Facebooku. „Victor zmarł w poniedziałek 30 czerwca 2026 r. po krótkiej, ale agresywnej chorobie. Prosimy o uszanowanie prywatności” – dodano.

Nie żyje Victor Willis, frontman Village People

Victor Willis był głównym wokalistą Village People i współautorem największych przebojów grupy, w tym „YMCA”, „Go west” oraz „In the navy”.

Muzyk odszedł z Village People w 1980 r., a później procesował się o prawa autorskie do swoich piosenek, jednak w 2017 r. powrócił do zespołu. W styczniu 2025 r. wraz z Village People Willis wystąpił na wiecu przed inauguracją prezydenta Donalda Trumpa, który jest fanem zespołu.

Victor Willis i Jacques Morali, czyli jak powstał zespół Village People

Victor Willis urodził się w 1951 r. w Teksasie. Śpiewu uczył się w kościele baptystów w San Francisco, gdzie jego ojciec był pastorem. Wyjechał do Nowego Jorku, gdzie dołączył do grupy teatralnej Negro Ensemble Company. Willis występował w musicalach i przedstawieniach na Broadwayu. W latach 70. nagrał kilka albumów dla niezależnych wytwórni.

Przełom w karierze artysty nastąpił w 1977 r., gdy francuski producent muzyczny Jacques Morali otrzymał nagranie demo Willisa. Francuz był pod wrażeniem talentu Amerykanina i zatrudnił go do odśpiewania chórków w czterech utworach. Później Morali i jego partner, Henri Belolo, zaproponowali Willisowi nagranie płyty, która stała się debiutanckim albumem Village People. W pierwszym składzie zespołu, oprócz Victora Willisa, znaleźli się Felipe Rose, Alex Briley, David Hodo, Glenn Hughes i Randy Jones.

Willis zaczął pisać piosenki, produkowane i współtworzone przez Moraliego. Zespół Village People szybko wspiął się na szczyty list przebojów. Najbardziej znane piosenki grupy to „Macho man”, „YMCA”, „Go west” i „In the navy”. Zespół znany był z tego, że jego członkowie występowali na scenie i w teledyskach w przebraniach policjanta, żołnierza, budowniczego, motocyklisty, kowboja i Indianina. Willis występował w stroju stróża prawa.

W 1980 r. piosenkarz odszedł z zespołu i zajął się karierą solową. Po jego odejściu Village People nie nagrali już żadnego hitu. W 1982 r. Morali przekonał Willisa do powrotu – wokalista uczestniczył w nagraniach płyty „Fox on the box”, ale w 1983 r. ponownie odszedł. Do zespołu powrócił w 2017 r.