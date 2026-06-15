Do katastrofy doszło w niedzielę w rejonie Recreio dos Bandeirantes, położonym w południowo-zachodniej części Rio de Janeiro. Według informacji przekazanych przez agencję AFP, która powołała się na brazylijską straż pożarną, w powietrzu zderzyły się dwa helikoptery. Obie maszyny spadły na parking salonu samochodowego. Po upadku wybuchł pożar, który uszkodził około 20 zaparkowanych pojazdów.

Reklama Reklama

Oliver Tree jedną z ofiar katastrofy lotniczej w Brazylii

W wyniku katastrofy zginęło sześć osób, z czego pięć znajdowało się w jednym helikopterze, drugim leciał tylko pilot. Portal CNN Brasil poinformował, że jedną z ofiar był Oliver Tree.

Na pokładzie helikoptera znajdowali się również argentyński youtuber Gaspar Prim, znany jako Gaspi oraz producent muzyczny Lucas Brito Chaves. Służby nie podały jeszcze, co było przyczyną zderzenia. Okoliczności wypadku mają zostać wyjaśnione podczas prowadzonego postępowania.

Kim był Oliver Tree?

Amerykański artysta miał 32 lata i przebywał w Brazylii w związku z trasą „World's First World Tour”, która promowała album „Love You Madly Hate You Badly”, wydany w kwietniu 2026 r. Po występach w Ameryce Południowej miała odbyć się europejska część tournée obejmująca występy w Lizbonie, Barcelonie, Mediolanie, Wiedniu, Paryżu, Brukseli, Berlinie i Kopenhadze. We wrześniu Oliver Tree miał pojawić się również w warszawskiej Progresji.

Oliver Tree był piosenkarzem, producentem muzycznym, reżyserem i performerem. W swojej twórczości łączył pop, rock, elektronikę oraz hip-hop. Międzynarodową rozpoznawalność zapewniły mu utwory „Life Goes On” i „Miss You”, które zgromadziły setki milionów wyświetleń w serwisie YouTube.