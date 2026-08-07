– Mieszanie gatunków, gwałtowne zmiany epok i brzmień. Łamanie schematów i wyznaczanie trendów – o tym myśleliśmy, kiedy w w 2006 r. organizowaliśmy pierwszy OFF Festival – powiedział Artur Rojek, dyrektor artystyczny katowickiego festiwalu.

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– 20 lat później konsekwentnie robimy dokładnie to samo. Zapraszamy starannie wybranych artystów, prezentujących różne muzyczne nurty i strony świata. Pokazujemy to, co jest dzisiaj na szeroko pojętej scenie alternatywnej gorące i ważne oraz przypominamy wykonawców i płyty, którzy mieli ogromny wpływ na współczesne pomysły i brzmienia. Dlatego tak bardzo nie mogę się doczekać w tym roku na OFF-ie koncertów Oklou, Yung Leana w duecie z Bladee, The Flaming Lips czy Arthura Verocaia – dodał.

The Flaming Lips wracają na OFF Festival po 16 latach od historycznego koncertu

Po 16 latach od historycznego koncertu na OFF Festival wracają The Flaming Lips. 7 sierpnia kultowa grupa dowodzona przez Wayne'a Coyne'a zagra w całości na żywo swój przełomowy album „Yoshimi Battles the Pink Robots”. Z bogatego, liczącego 16 albumów dorobku grupy właśnie ta sprzedała się w największej liczbie egzemplarzy. Przyniosła też zespołowi jedną z trzech statuetek Grammy oraz przeniosła go na deski Broadwayu, gdzie „Yoshimi…” doczekała się musicalu. Na festiwalu usłyszeć więc będzie można „Do You Realize” i „All We Have Is Now”.

Grupa słynie z tego, że w 40-letniej historii nie nagrała banalnego albumu, każdy był eksperymentem i odświeżał kostniejącego rocka oraz muzykę alternatywną. Z płyty na płytę przesuwali granice brzmienia i wyobraźni, z koncertu na koncert definiowali na nowo rockowe widowisko. Kiedy w 2010 roku przyjechali na OFF Festival po raz pierwszy, zaskoczyli scenicznym rozmachem. Trzeba było zaangażować wolontariuszy (fani widzieli na scenie sugestywnie przebrane postaci), obsługa cateringu zajęła się odpalaniem konfetti, medycy rzucali balony w stronę publiczności.

Zespół wystąpi w piątek 7 sierpnia, o godzinie 23:40.

Największą gwiazdą sobotnich koncertów będzie duet Yung Lean & Bladee

Największą gwiazdą sobotnich koncertów będzie duet Yung Lean & Bladee, określany mianem współczesnych wieszczów rapu. Zaczynali na Soundcloudzie, od zabawy emo i rapem. Headlinerzy współpracują ze sobą od ponad dekady, będąc centralnymi postaciami szwedzkiej sceny. W 2024 r. wydali świetnie przyjęty album „Psykos”, będący połączeniem hyperpopowych bitów i inspirowanych postpunkiem i alt-rockiem brzmień. To opowieść o głębokiej więzi i przyjaźni ludzi, którym zdarzyło się szorować po egzystencjalnym dnie. – Bo czasem wielka sztuka powstaje, kiedy ludzie doświadczają naprawdę złych rzeczy – mówi Yung Lean, który gościł na Offie w 2016 r. solo. Duet wystąpi 8 sierpnia o godzinie 23.40.

Również w sobotę posłuchać będzie można jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki. 40 lat po wydaniu „Nowa Aleksandria” Siekiery zabrzmi na OFF Festivalu – tylko raz i tylko tutaj – w wyjątkowym wydaniu, w wykonaniu Ludzi Wschodu. Za tą nazwą kryją się muzycy Allarme Jurka Sienkiewicza oraz zaproszeni goście.

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– Ta płyta ma w sobie mnóstwo subtelności i drobnych elementów, które są dla mnie esencją muzyki Siekery. Było już kilka trybutów i prób pokazania tego albumu, ale my chcemy oddać należny jej hołd i naprawdę ją zagrać – zaprasza lider Allarme. Koncert tej grupy odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 18.15.

Zaś 9 sierpnia na głównej scenie w roli headlinera wystąpi Amyl and the Sniffers – przebojowa ekipa z Australii, która „ma wszystko, czego potrzebujesz od świetnego, punkowego koncertu”.

Łącznie na OFF Festival Katowice wystąpi w tym roku ponad 70 artystów. Wielu z nich zagra w Polsce po raz pierwszy.

Mieszanie gatunków, gwałtowne zmiany epok i brzmień. Łamanie schematów i wyznaczanie trendów – o tym myśleliśmy, kiedy w w 2006 r. organizowaliśmy pierwszy OFF Festival Artur Rojek

Off Festival 2026. Co warto wiedzieć

Koncerty odbywać się będą aż na siedmiu scenach rozlokowanych na terenie Doliny Trzech Stawów. Na głównej Scenie mBank, pod mecenatem Sponsora Głównego festiwalu, oprócz headlinerów zagrają także m.in. Black Country, New Road, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr i Arthur Verocai & Akuso Orchestra.

Drugi rok z rzędu OFF wspierany jest przez koncern Orlen i na jej scenie (dawnej Leśnej) wystąpią m.in. Oklou, Earl Sweatshirt, Deafheaven, Einstürzende Neubauten i Clams Casino.

Scena Eksperymentalna gościć będzie występy LSD and the Search for God, Getdown Services, Joanne Robertson czy Segi Bodegi (Presents: Unadulter8). Zaś na Scenie Trójki pojawią się m.in. Chat Pile, Ninajirachi, The Dare (DJ Set), W.I.T.C.H. oraz Céline Dessberg.

Kolejny rok z rzędu na OFF-ie działać będzie Scena OFF'N'JAZZ CLUB mBank. Zaprezentuje najciekawszych artystów na polskiej i młodej scenie jazzowej: Błoto, Niechęć, Ben Nekele i Ki Ki Ki.

Polska nowa muzyka wypełni też obecną od lat na OFF-ie scenę, której patronuje marka BLIK. W tym roku zagrają na niej m.in. Michał Anioł, Zuzanna Malisz, PGR i Kielichy.

Jest też zupełna nowość: Scena Great September. W tym roku katowicki OFF Festival i łódzki Great September grają razem jeszcze bardziej niż do tej pory. Dzięki zacieśnieniu współpracy, na nowej scenie w programie OFF-a zobaczymy trójkę artystów – Lia Sky, lunar trips i kajzer – związanych z showcase'owym festiwalem. Już po OFF-ie, scena Great September ruszy dalej w drodze i będzie można ją spotkać we wrześniu na ulicach Łodzi, gdzie ugości kolejne zespoły.

Off Festival pozwala zajrzeć w zakamarki Śląska

Ważna uwaga: na teren festiwalu można wnieść ze sobą lekki, niczym nie wypełniony bidon na wodę lub fabrycznie zamkniętą butelkę wody o pojemności do 0,5 litra. Każdego dnia od godziny 16:00 na terenie festiwalu dostępny jest beczkowóz z wodą pitną, dostarczaną przez Miasto Katowice.

Do punktów wymiany opasek i bramy głównej festiwalu można dostać się korzystając z rowerów miejskich. Stacja rowerów oraz bezpłatna przechowalnia bagażu, w której można zostawić rower, znajduje się tuż przed wejściem na festiwal, przy ul. Francuskiej. Na czas trwania OFF-a Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił linię specjalną S1, kursującą na trasie: Katowice Sądowa–Muchowiec Droga do Lotniska, kursującą z częstotliwością ok. 15 minut. 7 sierpnia będzie ona kursować w godzinach od 15.00 do 3.00, w sobotę i niedzielę od 14.00 do 3.00.

Dzięki współpracy OFF-a z Uniwersytetem Śląskim, na czas tegorocznej edycji udostępniono dla festiwalowej publiczności dodatkowe miejsca noclegowe. Łącznie i na preferencyjnych warunkach, do dyspozycji festiwalowiczów oddano ponad 270 pokoi w akademikach w Katowicach i w Sosnowcu. Goście przyjeżdżający spoza Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą też skorzystać ze wspólnej inicjatywy OFF Festivalu i miast GZM, która pozwala odkryć wyjątkowe miejsca w Katowicach, ale i Bytomiu, Sosnowcu i Gliwicach. Podczas festiwalowej wizyty polecamy skorzystać z aplikacji City Break, która odkrywa niezwykłe miejskie ciekawostki i zakamarki.