Jak udało się nam ustalić, punktem wyjścia spektaklu jest powrót czterdziestoletniej Britney Spears na scenę po wielu przejściach i latach pauzowania od kariery muzycznej.

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Joanna Kulig jako Britney Spears

Próba przed koncertem ma być okazją do spotkań i rozliczeń z barwną i burzliwą przeszłością. Współczesną Britney zagra Joanna Kulig, jedna z najbardziej utytułowanych polskich aktorek, znana z ról w takich filmach jak „Zimna wojna” czy „Ida”, a proszę się również spodziewać, że zaśpiewa piosenki gwiazdy – „...Baby One More Time”, „Oops!... I Did It Again” czy „Toxic”.

W roli młodej Britney zobaczymy Karolinę Staniec, która jest w obsadzie „Genialnej przyjaciółki” wyreżyserowanej przez Ewelinę Marciniak w Narodowym Starym Teatrze. Aktorzy tej sceny zagrają w spektaklu Teatru TV role matki i ojca. To Dorota Pomykała i Roman Gancarczyk, obsada jest więc znakomita.

Ewelina Marciniak to jedna z najważniejszych postaci średniego pokolenia w polskim teatrze. Jest etatową reżyserką Teatru Wybrzeże oraz laureatką Talentów Trójki w kategorii Teatr oraz Paszportów Polityki 2015.

Wokół premiery jej spektaklu „Śmierć i dziewczyna” wg Elfriede Jelinek w Teatrze Polskim we Wrocławiu rozegrał się na początku rządów Zjednoczonej Prawicy konflikt między artystami wrocławskiej sceny a ministrem Piotrem Glińskim, którego ceną był rozpad zespołu oraz kryzys teatru. Marciniak zaczęła wtedy pracować za granicą.

Od 2018 r. w Theater Freiburg wyreżyserowała „Sen nocy letniej Szekspira” i „Noc św. Bartłomieja” na podstawie „Królowej Margot” Aleksandra Dumas, a w Thalia Theater w Hamburgu spektakl „Der Boxer” według „Króla” Szczepana Twardocha. W 2020 r. za ten ostatni spektakl została laureatką prestiżowej, niemieckiej nagrody Der Faust za reżyserię spektaklu „Der Boxer”, uznanego za najlepszą premierę sezonu w Niemczech.

Twórcy „Britney” – Ewelina Marciniak i Jarosław Murawski

Jarosław Murawski, autor sztuki „Britney”, przygotował m.in. z Eweliną Marciniak wspomniany spektakl „Der Boxer”, był też w przeszłości dziennikarzem „Rzeczpospolitej”. Obecnie duet pracuje nad spektaklem w Teatrze Wybrzeże, opartym m.in. na „Podwójnym życiu Weroniki” Krzysztofa Kieślowskiego, Krzysztofa Piesiewicza i Zbigniewa Preisnera. Premiera w październiku.

„To będzie jeden z najgorętszych tytułów nadchodzącego sezonu. Joanna Kulig wraca na ekrany w zupełnie nowej roli. Aktorka zagra główną postać w nowym spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem »Britney«” – podaje w mediach społecznościowych Teatr Telewizji TVP.

Scenariusz sztuki ma przybliżać losy amerykańskiej piosenkarki. Publiczność będzie mogła przyjrzeć się karierze i życiu prywatnemu gwiazdy, w którym nie brakowało dramatów, takich jak publiczne załamanie nerwowe i trwająca niemal 14 lat kuratela ojca nad jej życiem i finansami.