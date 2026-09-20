Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Nowym Jorku w związku z organizowanym w tym miejście Zgromdzeniem Ogólnym ONZ. Jak podały Radio Zet i „Newsweek”, w planach głowy państwa było także wręczanie orderów na zwieńczenie Polish-American Economic Summit – imprezy organizowanej przez Fundację Centrum Strategii Rozwojowych. Przewidziano tam koktajl z udziałem prezydenta.

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Według medialnych doniesień, spotkanie, na które zaprasza Kancelaria Prezydenta, organizuje fundacja. Kto wpłaci pokaźną kwotę, może liczyć na spotkanie z głową państwa – podano. Dziennikarze Radia Zet i „Newsweeka” podali, że dotarli do cennika.

Pakiety sponsorskie na imprezę z udziałem prezydenta

– Pakiet Platinum to rozmowa jeden na jeden z Karolem Nawrockim. Gold daje możliwość spotkania z prezydentem w bardzo małym gronie. Silver to szersza strefa VIP, ale również płaci się za to, żeby dotrzeć do głowy państwa i z nim pogadać – powiedział informator, cytowany przez „Newsweek”. Według tego źródła, w ofercie był jeden pakiet „platynowy” za 100 tys. dol., cztery „złote” po 50 tys. dol. i osiem „srebrnych” po 25 tys. dol. za sztukę.

„Newsweek” podał, że dysponuje mailami skierowanymi do dużych korporacji z adresu Karola Rabendy, ministra w Kancelarii Prezydenta, który zaprasza na Polish-American Economic Summit przedstawicieli firmy, ale w razie dalszych pytań poleca im kontakt z Fundacją Centrum Strategii Rozwojowych. Karol Rabenda w przeszłości związany był z Unią Polityki Realnej, formacjami skupionymi wokół Jarosława Gowina i Janusza Korwin-Mikkego, a także Partią Republikańska oraz Prawem i Sprawiedliwością. Był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, od 2025 r. pełni funkjcę podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Media: Z pakietem będziesz miał rozmowę z prezydentem

Informator Radia Zet stwierdził, że sugestie, jakie padają na spotkaniu z Fundacją, to „bardzo wyraźna propozycja wykupienia pakietu sponsorskiego”. – Jeśli nie zapłacisz, możesz oczywiście być gościem wydarzenia, bo przecież Kancelaria Prezydenta cię zaprosiła, ale na Karola Nawrockiego popatrzysz sobie stojąc gdzieś w tłumie, chyba, że będziesz miał dużo szczęścia (...). Z pakietem będziesz miał rozmowę z prezydentem na takim poziomie, za jaki zapłaciłeś – powiedział rozmówca Radia Zet i „Newsweeka”.

W publikacjach obu mediów czytamy, że taki stan rzeczy potwierdzają rozmówcy dziennikarzy z amerykańskich korporacji.

Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych działa od dwóch lat. Na jej czele stoi Paweł Ernst, były wiceprezes w Fundacji KGHM, który teraz należy do Rady Młodzieży przy prezydencie RP. Według Radia Zet i „Newsweeka”, Ernst to zaufany człowiek Marcina Chludzińskiego, byłego prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, byłego prezesa KGHM Polska Miedź i byłego członka rady nadzorczej PZU, obecnego członka Rady Gospodarczej, powołanej przez Karola Nawrockiego.

W czerwcu 2026 r. Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych zorganizowała w Warszawie Polish Future Summit. Jak czytamy w publikacjach Radia Zet i „Newsweeka”, na tej imprezie były trzy pakiety sponsorskie, za 120, 80 i 40 tys. zł. Dwa najdroższe obejmowały po jednym miejscu na zamkniętym lunchu roboczym. – Była sugestia, że będzie tam można się spotkać i porozmawiać z prezydentem. (...) Ale lunch w końcu się nie odbył. Była za to kolacja w towarzystwie prezydenckich ministrów – czytamy.

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu włodawskiego Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Doradca prezydenta Nawrockiego komentuje doniesienia mediów

Według Radia Zet i „Newsweeka”, Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała na pytania dotyczące niedoszłego czerwcowego lunchu w Warszawie oraz koktajlu w Nowym Jorku. Redakcje nie uzyskały też odpowiedzi na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki i jego ministrowie mają świadomość, że spotkania z prezydentem są na sprzedaż. Do chwili publikacji niniejszego tekstu KPRP nie odniosła się do sprawy publicznie, głosu na temat doniesień nie zabrali też najbliżsi współpracownicy prezydenta: Zbigniew Bogucki, Paweł Szefernaker, Marcin Przydacz i rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Do tematu w niedzielę odniósł się w rozmowie z TVN24 doradca prezydenta Błażej Poboży. Ocenił, że publikacja Radia Zet i „Newsweeka” to nieudolna próba ataku na prezydenta. Oświadczył, że Karol Nawrocki nigdy nie warunkuje uczestnictwa w jakimś spotkaniu, które jest odpłatne, z możliwością rozmowy ze sobą. – Każda konferencja ma różne strefy czy formy opłaty za uczestnictwo. To, że organizator sugeruje, że przez to, że ktoś jest bliżej jakiejś strefy, to ma taką czy inną możliwość, to mogę się wyłącznie uśmiechnąć – powiedział Poboży, cytowany przez PAP. Jego zdaniem, problemem jest fakt, że „uczestnictwo w rozmaitych konferencjach jest płatne i to wysokopłatne”.

Stanowisko Fundacji Centrum Strategii Rozwojowych

W odpowiedzi na pytania cytowanych redakcji Centrum Strategii Rozwojowych oświadczyło, że organizowało Poland Future Summit (22 czerwca w Warszawie) i organizuje Polish-American Economic Summit (21 września w Nowym Jorku) oraz że to wydarzenia pod patronatem honorowym prezydenta RP, odbywające się w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta, „na podstawie wzajemnych porozumień regulujących zasady współpracy”. „Polish-American Economic Summit jest wydarzeniem otwartym dla przedstawicieli biznesu polskiego i amerykańskiego, a udział Pana Prezydenta jest w nim planowany w związku z obecnością podczas dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ” – czytamy. „Żadna firma nie zawarła ostatecznie umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z Prezydentem czy też przedstawicielami Kancelarii jako świadczenia, a Fundacja jako organizator nie jest uprawniona do dysponowania czasem przedstawicieli KPRP” – podkreślono.

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Według CSR, prezydent został zaproszony do otwarcia Poland Future Summit i w otwartej przestrzeni wziął udział w rozmowach z prelegentami, przedstawicielami biznesu i mediów. Jak dodano, organizowana przez KPRP kolacja w Belwederze odbyła się 21 czerwca, byli na nią zaproszeni m.in. przedstawiciele Rady Gospodarczej, Biznesu oraz Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP, prezydenccy ministrowie, a także goście zagraniczni, prelegenci i partnerzy wydarzenia, zaś samo wydarzenie miało charakter towarzyszący głównej osi konferencji

Doniesienia mediów na temat CSR skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka (KO). „Prywatna fundacja organizuje wydarzenie, a w jego promocję i udział zaangażowana jest Kancelaria Prezydenta. Jednocześnie ta sama fundacja oferuje sponsorom pakiety za 25, 50 i 100 tys. dolarów. A wcześniej? ZondaCrypto była sponsorem CPAC, na którym występował Karol Nawrocki” – napisał w serwisie X. „Pytanie jest proste: czy w otoczeniu Prezydenta dostęp do niego można dziś uzyskać razem z odpowiednio dużym przelewem?” – zapytał.