Respondentów zapytano, czy ich zdaniem w Polsce należy zmienić Konstytucję i ograniczyć prawo weta prezydenta RP. 32 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie nie popiera takiego rozwiązania, a kolejne 17,6 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”. Łącznie przeciwnicy zmian stanowią więc 49,6 proc. ankietowanych.

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Przeciwnego zdania jest 38,2 proc. respondentów. 25,7 proc. zdecydowanie popiera ograniczenie prawa weta, natomiast 12,5 proc. odpowiedziało „raczej tak”. 12,2 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie opowiedzieć się po żadnej ze stron.

Duże różnice między wyborcami

Jeszcze wyraźniej podział widać przy zestawieniu odpowiedzi z deklarowanymi preferencjami wyborczymi. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 79 proc. opowiedziało się za ograniczeniem prawa weta. W tej grupie 56 proc. zdecydowanie popiera zmianę przepisów. Przeciwnego zdania jest 18 proc.

Odmiennie przedstawiają się odpowiedzi osób deklarujących poparcie dla ugrupowań opozycyjnych. W tej grupie 71 proc. sprzeciwia się ograniczeniu prawa weta, w tym 57 proc. zdecydowanie. Za zmianą opowiada się 18 proc. badanych.

Wśród sympatyków Konfederacji również przeważają przeciwnicy zmian. 66 proc. respondentów z tej grupy nie chce ograniczenia prezydenckiego weta, przy czym 58 proc. zdecydowanie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Za zmianą opowiedziało się 21 proc.

W grupie pozostałych respondentów 52 proc. jest przeciwko modyfikacji Konstytucji, 23 proc. ją popiera, a 25 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 4–6 września 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Badanie zrealizowano metodą mix-mode, wykorzystując ankiety internetowe CAWI oraz wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne CATI.

Sondaż w czasie sporu o prezydenckie weta

Badanie przeprowadzono w momencie nasilonego sporu między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim dotyczącego korzystania z prawa weta. Prezydent zawetował już ponad 40 ustaw. Jednym z najbardziej dyskutowanych przykładów była ustawa dotycząca rynku kryptoaktywów.

Sejm we wrześniu po raz trzeci zajmował się przepisami regulującymi ten rynek. 4 września posłowie nie zdołali jednak ponownie uchylić weta prezydenta. Za odrzuceniem weta i ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 241 posłów, przeciw było 198, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Nawrocki argumentował, że przepisy dotyczące kryptoaktywów są nadmiernie regulacyjne i mogą skłonić polskie firmy z tej branży do przenoszenia działalności za granicę. Rząd wskazywał natomiast na potrzebę skuteczniejszego nadzoru nad rynkiem oraz ochrony konsumentów. Prezydent zakwestionował jednak sposób przedstawiania tych wyliczeń i przekonywał, że jego weta nie powinny być traktowane jako koszt dla obywateli. Argumentował, że ich celem jest ochrona Polaków przed dodatkowymi podatkami i opłatami.