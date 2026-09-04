Sejm nie zdołał osiągnąć wymaganej większości 3/5 głosów obecnych na sali obrad posłów. Za odrzuceniem weta głosowała większość posłów KO, PSL, Polski 2050, Centrum i Lewicy: w sumie 241 posłów. Przeciwko odrzuceniu weta były partie prawicowe – PiS, Rozwój+, Konfederacja i KKP (198 osób). Większość wymagana do odrzucenia weta wynosiła 266 głosów, wobec kworum liczącego 442 posłów. Od głosu wstrzymały się 3 osoby.

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Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę regulującą polski rynek kryptoaktywów. Miało to miejsce 11 czerwca i od tamtego czasu rządząca koalicja przygotowywała się do próby odrzucenia prezydenckiego weta. Prezydent zaznaczył, że w przedłożonym mu po raz trzeci projekcie nie uwzględniono jego uwag co do treści przepisów.

Weto pod ustawą o kryptoaktywach. Koalicja nie poprawiła ustawy po poprzednim wecie

Prezydent Karol Nawrocki zawetował 11 czerwca 2026 roku trzy ustawy, wśród których znalazły się m.in. przepisy o kryptoaktywach. Prezydent stwierdził, że jest zwolennikiem uregulowań prawnych w sektorze kryptoaktywów, jednak w dostarczonym mu projekcie rząd nie uwzględnił większości propozycji przygotowanych przez jego kancelarię.

– Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie – podkreślił Nawrocki. Zapowiedział jednocześnie, że „ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona”.

To już trzecie weto Karola Nawrockiego pod projektem ustawy, mającej uregulować rynek kryptoaktywów. Dwa poprzednie projekty zostały odrzucone, gdyż – jak argumentował prezydent – stanowiły nadregulację, która mogłaby wypchnąć polskie branże za granicę. Ustawa, której podpisania odmówił wtedy Nawrocki, różniła się zaledwie jednym przepisem od poprzedniego, odrzuconego projektu.

Premier Donald Tusk stwierdził, że odrzucenie projektu po raz trzeci przez prezydenta brzmi „niewiarygodnie”.